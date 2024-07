GEPU desliga al Gobierno por el retiro del equipo

En los últimos días hubo muchas noticias falsas alrededor del retiro de GEPU de la Liga Argentina de básquetbol. Por eso el club emitió este lunes un comunicado de prensa en el que explica los motivos de esta decisión. Fue firmado por el presidente de la institución, Hugo Páez, quien detalló que la decisión de no participar “ha surgido de la voluntad EXCLUSIVA de la subcomisión de Básquet”.

En otro punto, el presidente indicó que “esta comisión no ha recibido de la subcomisión (de básquetbol) pedido alguno ni proyecto para presentar al gobierno de San Luis para afrontar la participación del torneo 2024/2025”, y aclaró que “los pedidos de reuniones con el secretario de Gobierno (en referencia al secretario de Deportes, Gabriel Rivero) por parte de esta Presidencia han sido satisfechos, por lo que cualquier otra información es desconocida por la dirección del club”. El lunes pasado, Rivero recorrió las instalaciones del club en calle Centenario y el ‘Emilio Perazzo’, junto con dirigentes de la institución.

Para finalizar, el club aseguró que “la pérdida de la plaza ha sido exclusiva responsabilidad de la subcomisión, por lo que en lo sucesivo informaremos las medidas que adopte la comisión para solucionar el problema presente”. Cabe mencionar que la Asociación de Clubes de Básquetbol, el ente rector de la competencia, resolvió el viernes 12 “la pérdida de la plaza tras haberse vencido el plazo para la presentación del Libre Deuda, y ante el silencio de parte de la institución sobre su intención de disputar la temporada 2024/25 de la Liga Argentina, como así también no haber manifestado su intención de ceder su lugar en los plazos fijados”.

El Secretario de Deportes sobre la situación de GEPU

Gabriel Rivero, secretario de Deportes de la provincia de San Luis, ante la consulta de los periodistas, se refirió a la situación de GEPU. El funcionario aclaró que “desde que empezó el año hemos colaborado con el club. Los apoyamos para que terminen su participación en la Liga Argentina de básquetbol. Siempre hemos tenido excelentes relaciones y actualmente también las seguimos teniendo. Creo que es de público conocimiento el comunicado de prensa que sacó ayer la comisión directiva”, dijo.

“Nosotros estamos abiertos a escuchar la necesidad que tenga el club. Hasta ahora no nos ha llegado ninguna comunicación solicitando apoyo económico”, explicó.

Rivero aseguró que “estuve el lunes pasado en el club, visité las instalaciones, me recibió la comisión directiva, recorrí las tres sedes. Arranqué por fútbol, después pasé por la sede de tenis y hockey y terminé en el predio del centro, donde fui pasando por cada uno de los deportes. Cuando llegué al básquet, me esperó Nicolás, no recuerdo el apellido, que es el coordinador de infantiles. Estuvimos conversando acerca del desarrollo del básquet del club, pero en ningún momento me acercaron ninguna propuesta en relación a la competencia”.

Para cerrar sostuvo: “El club presentó una nota solicitando audiencia, firmada por Rafa Costa, que es el vicepresidente, y se comunicaron conmigo en algún momento por WhatsApp. Yo les pedí que por favor nos manejemos por el carril institucional, querían una reunión con la subcomisión de básquet, y yo les pedí por favor que la reunión tenía que ser con la comisión directiva o el presidente”.

“Me parece importante aclarar que la nota fue presentada el 22 de junio, con apuro porque el 5 de julio vencía el plazo para tomar una decisión. Yo creo que en este caso lo tendrían que haber manejado con muchísimo más tiempo, porque presentar algo 15 días antes del vencimiento, cuando se necesita presentar una nota formal y armar expediente, es muy difícil. Y además, desde la formalidad, nunca existió un pedido de apoyo económico”, puntualizó