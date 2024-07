Con un puntano en sus filas debut del handball en Paris 2024

“Saber que soy uno de los dos sanluiseños que han tenido la posibilidad de representar a nuestra provincia en un evento tan prestigioso me llena de orgullo”, dijo.

Casi un siglo después de que Arturo Rodríguez Jurado conquistara la medalla de oro en boxeo en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, San Luis vuelve a tener representación en la máxima cita del deporte mundial. James Parker, el jugador surgido del Instituto San Marcos, se convertirá el sábado en el segundo sanluiseño en la historia en participar en unos Juegos Olímpicos, marcando así el regreso de nuestra provincia a este evento.

James, de 30 años, llegó a París 2024 con una trayectoria que incluye 45 partidos y 86 goles con ‘Los Gladiadores’. Además, conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, entre otros logros continentales y participaciones mundialistas con la camiseta de la Selección.

Desde la Villa Olímpica, Parker compartió sus primeras impresiones: “La llegada a París fue emocionante. Se puede sentir la energía y la vibración de la ciudad, completamente inmersa en el espíritu olímpico. Los momentos previos a los Juegos están llenos de preparación intensa, tanto física como mental. Hay un ambiente de camaradería entre los atletas, pero también una sensación palpable de nervios y expectativa mientras todos se enfocan en sus competencias”, dijo.

“Estar en un Juego Olímpico es un sueño hecho realidad”, expresó Parker, consciente del honor que representa ser uno de los dos sanluiseños en alcanzar esta meta. “Saber que soy uno de los dos sanluiseños que han tenido la oportunidad de representar a nuestra provincia en un evento tan prestigioso me llena de orgullo. Es un recordatorio de todo el trabajo duro y sacrificio que me ha llevado hasta acá, y me siento agradecido por el apoyo de mi familia, amigos y entrenadores que han estado conmigo en este viaje”, agregó.

Sobre sus días en la Villa Olímpica, el flamante jugador del Alicante de España, contó: “Es un lugar increíble. Es una pequeña comunidad internacional, llena de deportistas de todo el mundo, cada uno con sus propios sueños y objetivos. El ambiente es muy positivo y lleno de energía. Todos los atletas están concentrados, pero también hay momentos de relajación y de compartir experiencias. Es una mezcla de disciplina y celebración, con instalaciones de primera clase para garantizar que todos estemos en las mejores condiciones posibles”.

El camino de Parker hasta París 2024 fue notable. Antes de jugar al handball, practicó básquet, tenis y golf. Decidido por el handball y luego de hacer sus primeras armas en los seleccionados provinciales, tuvo pasos por el club Mariano Acosta y la Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines, en Buenos Aires, para luego dar el salto a Europa, más precisamente a España, donde se puso la camiseta de Alarcos. Luego tuvo experiencias en Egipto y Qatar, país en el que jugó la última temporada para el Al Gharafa.

En Paris 2024, Argentina compartirá el Grupo B con Noruega, Hungría, Dinamarca, Francia y Egipto. A continuación, el fixture:

– Sábado 27/7 – 11:00 (hora ARG): Noruega vs. Argentina.

– Lunes 29/7 – 16:00: Argentina vs. Hungría.

– Miércoles 31/7 – 16:00: Dinamarca vs. Argentina.

– Viernes 2/8 – 06:00: Argentina vs. Francia.

– Domingo 4/8 – 06:00: Egipto vs. Argentina.

Con ‘La Topadora’ en sus filas, San Luis y Argentina esperan con ansias el debut de ‘Los Gladiadores’ en estos Juegos Olímpicos.

ANSL