La industria del libro, buscando reinventarse

El Día Internacional del Libro es una conmemoración mundial que busca fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988, es una celebración internacional promovida por la UNESCO.

Este año, más que nunca, promover la industria del libro y toda industria cultural o del conocimiento es trabajo primordial para impulsar una sociedad mejor. Y en ese afán está Ecosistema Cultural de Identidad Argentina, que surge desde la innovación y el conocimiento, con la visión de ser el único proyecto en el país que integra el arte, la lectura y la educación para federalizar y democratizar la cultura en cada rincón de Argentina. En su esencia está trascender con el propósito de dar acceso a los productos culturales y de formación a cada persona y organización, con el fin de brindar a todos los artistas, editoriales, creativos, productores, escritores, investigadores y hacedores culturales la oportunidad de difundir y promover sus creaciones.

"La Industria del Libro necesita lograr resultados diferentes y para ello requiere de acciones y un modo de gestión distinto. El consumidor cambió, la producción de contenidos cambió, el contexto se modificó por ello la Industria necesita reinventarse", asegura el Mgter. Guillermo Suárez, fundador y CEO de Identidad Argentina.

En palabras del director de Ecosistema Cultural, Jorge Guajardo, "actualmente la industrial del libro está transitando un panorama bastante complicado. En estos últimos tiempos el incremento de los costos de sus materiales hacen que esto influyan fuertemente en los precios fijados por las editoriales y a su vez esto se ve reflejado en las ventas. Esta situación no permite que las editoriales apuesten a nuevos proyectos y cada vez reediten menos títulos agravado por el contexto de esta pandemia".

El Mgter. Guillermo Suárez, fundador y CEO de Identidad Argentina, agrega que "la situación de la Industria del Libro es compleja y crítica tal como lo indica nuestro Director de Ecosistema Cultural de Identidad Argentina, Jorge Guajardo. Ahora bien, nosotros lo veníamos observando desde hace 10 años aproximadamente a esta tendencia que agrava el sector y que se agudizó por la Pandemia. Entonces se pueden preguntar por qué de todos modos decidimos apostar e invertir a la Industria de la Lectura? porque nuestro propósito como Empresa es el desarrollo local y regional en Argentina y para ello la Lectura es un elemento clave, porque fortalece la educación, la profesionalización, la democratización, la creatividad y la motivación personal. Ahora bien, para modificar esa curva de decrecimiento la palanca del cambio es la Innovación en la Industria de la Lectura y para ello llegó Ecosistema Cultura".

Si bien el panorama negativo de la industria del libro se da en el mundo, Guajardo indica que "seguramente algo influye a nivel mundial pero yo lo atribuiría a algo local ya que es muy complicado planificar en nuestra industria editorial por la variación del dólar y la mayoría de los costos están sujeto a esta moneda. En cambio en muchas países del mundo subsidian a la industria editorial para poder acompañar un gran aporte a la cultura".

Según los expertos, la pandemia complicó más la situación de la industria y de hecho algunas librerías debieron cerrar sus puertas y reorganizar sus estructuras por la caída de sus ventas.

La venta sufrió una gran caída en este último año

La Comisión de Comercio Interior de la Cámara Argentina del Libro realizó una encuesta en la que buscó plasmar las distintas reacciones que las librerías tuvieron frente a la pandemia y a los efectos del ASPO/DISPO, además de cómo las afectó durante el 2020 en los niveles de venta y de recepción de novedades por parte de las editoriales. Como aspectos salientes, se puede mencionar que el 51% de las librerías relevadas cuentan con una librería on-line, de las cuales el 32% la abrió durante la pandemia y a causa del ASPO. El comercio electrónico en 2020 pasó a representar casi el 40% de la facturación de las librerías, lo que implicó una suba del 144% respecto a las operaciones de comercio electrónico del año anterior.

La caída de ventas generalizada aparece en el rango que va del 26% al 50%, aunque las librerías virtuales sintieron mucho menos ese descenso abrupto de la venta que afectó de lleno a aquellas librerías con local a la calle. Es importante remarcar que las que tienen un local, además, se han visto en enormes dificultades para solventar alquileres, sueldos, servicios, etc.

La reinvención de la industria: la tienda online de Ecosistema Cultural

Suárez hace un análisis de este nuevo panorama, "debido a la Pandemia, y a la evolución comercial y foco en la experiencia del cliente, el desarrollo online es determinante para la Industria tanto desde la experiencia de compra on line como la experiencia de lectura on line".

En base a esto es que surgió el año pasado la tienda de Ecosistema Cultural que se lanzó con una oferta amplia de libros con más de 40 mil ejemplares. Esta tienda está dedicada a las editoriales de mediana escala y que también incluye los libros de editoriales y autores de renombre.



Suárez indica que "el hábito de la lectura quizás no aumentó como el hábito del consumo de otras experiencias audiovisuales. Por ello, allí es donde necesita repensarse la Lectura. Asimismo su comercialización".

Y en ese repensar se posicionar la tienda de Ecosistema Cultura. Guajardo la describe como "muy innovadora porque en ella conviven la Lectura, el Arte y la Educación con este tipo de integración no existen tiendas online en el mercado. También podemos resaltar que es una página muy fácil de navegar, de pasar de un sector a otra. Las imágenes son muy ciudades, lo que permite tener una clara visualización de toda nuestra propuesta comercial y cultural que es muy frondosa y diversa en Lectura+Arte+Educación".

"Nuestros resultados en Ecosistema Cultural son buenos tanto en nuestra tienda sustentable como en nuestro E commerce. La venta de libros la vamos incrementando mes a mes y pesamos que tenemos mucho más por crecer por que nuestro propósito es llevar al libro a los distintos estamentos sociales institucionales para que este al alcance de todos y así captar nuevos lectores", comenta Guajardo.

"Ecosistema Cultural de Identidad Argentina nació pensada como Industria digital. Por ello nuestra Tienda Física sustentable en Córdoba no posee un foco de desarrollo comercial sino de experiencia cultural. Nuestro canal on line es dónde focalizamos el crecimiento comercial", indica Guillermo Suárez.

"Asimismo, no concebimos al libro como producto solitario de la venta sino en el marco de un conjunto de otros productos, servicios culturales. Por ello somos un Ecosistema Cultural", explica el innovador concepto. "En ese marco, fundamos Ecosistema Cultural el 12 de octubre de 2020, con una inversión inicial de $AR 1,7 Millones de Pesos que incluye nuestra Tienda Sustentable, nuestra Tienda On Line, donde conviven el arte, la lectura, la educación, la música, la danza, la actuación, entre tantas otras expresiones de la Cultura", agrega.

"A la fecha no recuperamos la inversión, pero nos encontramos en el horizonte estimado de crecimiento", asegura esperanzado.

En Ecosistema Cultural van a encontrarse con el Libro, el Arte, con un Club de Lectura, con presentaciones on line cada Martes de Arte y Cultura (ya pasaron más de 60 artistas), con eventos on line los Jueves de la Docta dirigido al adulto y con temas vinculado a intereses del adultos, asimismo con los sábados en Familia motivando a que el grupo familiar conviva con la Cultura, nos encontramos organizando un Festival Latinoamericano de Danza y un Congreso Latinoamericano de Música, Aprendizaje y Creatividad, entre tantas otras actividades representando en participantes y expositores una Tasa Federal del 85%.

Una industria en constante cambio

Complementando la necesidad de reinvención, es importante destacar que la pandemia aceleró algunos cambios, "se dieron cambios en la industria, que se vio obligada a cambiar por causa de la pandemia como reorganizar su lanzamiento de novedades: la reimpresión de títulos agotados; cambios en la logística, también debieron hacer grandes cambios en lo tecnológico para poder brindar un mejor servicio", enumera Guajardo.

"Las editoriales y librerías se volcaron fuertemente a lo virtual ya que es una gran herramienta de venta y los lectores comenzaron a utilizarlas constantemente. En los consumidores, también se dio un cambio al utilizar las distintas redes y tiendas online para adquirir los productos; no así en el momento de elegir un género literario por lo general se mantiene igual que antes de la pandemia", completa.

La no realización de la Feria del Libro también agudizó la situación negativa. "Al no realizarse la feria internacional de libro y las distintas ferias en el interior del país esto afecta mucho al sector ya que en esos eventos el libro es el protagonista y los lectores colman esos eventos y son una gran generador de ingresos para toda la industria. Al igual que no se pueden ver nuevas propuestas comerciales", comenta Guajardo, director de Ecosistema Cultural de Identidad Argentina.

"La situación en la industria está muy difícil, no obstante pienso que el desafío está en saber sortear esta situación, generar una propuesta diferente para el lector con mayores servicios y beneficios, pero también en la constante búsqueda de captar nuevos lectores y así la industria editorial pueda nutrirse de ellos para comenzar un camino de recuperación y crecimiento de la misma", finaliza Guajardo.

Y Guillermo Suárez complementa la idea con una reflexión final: "A ver, la educación se encuentra en crisis y esta Pandemia lo evidenció significativamente, asimismo observamos que las tasas tan solo de egreso secundario cada vez son más bajas. ¿podemos pensar que el interés de leer se incrementará con estos escenarios? la verdad "No lo sabemos".... pero estamos comprometidos con la Educación y la Cultura en Argentina, porque creemos en la innovación y llegamos para reinventarnos y reinventar la Industria, porque tenemos más de 20 años de experiencia en el mundo del Libro, la Educación y la Cultura y estamos convencidos que logrando acciones distintas obtendremos resultados diferentes. No sabemos qué sucederá en el futuro, sí sabemos que necesitamos gestionar día a día desde otro lugar y administrando el cambio".