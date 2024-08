Enorme desafío para la mendocina Martina Vivares

Martina es campeona nacional de la categoría sub-juniors -69 kg, ostentando dos récords nacionales: uno en press de banca con 75 kilos, y otro en el total de tres movimientos (sentadilla, press de banca y peso muerto) con 385 kilos. Además, se ha consagrado como la ganadora del coeficiente de damas sub-juniors en el Campeonato Nacional.

Ahora, con la mirada puesta en un objetivo aún más ambicioso, esta atleta mendocina tiene la oportunidad de demostrar su destreza a nivel internacional en el Sudamericano de Powerlifting, que se realizará del 18 al 22 de septiembre en Buenos Aires.

El powerlifting o levantamiento de potencia es un deporte de fuerza que consiste en la realización de tres ejercicios de levantamiento de peso: la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Martina, en diálogo con el Post, cuenta sus inicios en esta disciplina y de las expectativas para el sudamericano.

"Empecé a practicar powerlifting oficialmente en septiembre del año pasado. Mi primera competencia fue el clasificatorio al Campeonato Nacional, que se realizó a principios de marzo de este año en San Luis, donde obtuve el primer lugar . Antes de esto, jugué al hockey durante 8 años y comencé a ir al gimnasio a los 14-15 años", comentó la joven atleta.

Al principio, hacía gimnasia únicamente para acompañar a mis entrenamientos de hockey. Sin embargo, un día hablando con mí primo, el panorama cambió por completo. Entendí que el éxito está en el hecho de tomar el riesgo de intentarlo, de no quedarse en la zona de confort. Esa conversación me hizo tomar la decisión de enfocarme en este nuevo entrenamiento. Y un año después, estoy clasificada para una competencia internacional. A veces me pregunto "¿qué hubiera pasado si nunca lo hubiera intentado?", reveló Martina recordando sus inicios en esta disciplina.

Martina habló de su motivación: "Lo que más me motiva es la sensación de superarme. Me gusta entrenar pesado, me gusta ver que todo mi esfuerzo tiene un resultado: ganar competencias. Tengo un objetivo claro y hago lo necesario para cumplir mis metas. Gracias a la disciplina, he obtenido resultados".

Martina Vivares participará del Sudamericano de Powerlifting, que se realizará del 18 al 22 de septiembre, en el Campo deportivo SETIA, Ezeiza. "Como el Sudamericano es una competencia internacional, es necesario utilizar equipamiento aprobado por la Federación Internacional de Powerlifting (IPF). Además, para poder inscribirse, se debe hacer un curso sobre dopaje y pagar los gastos de hospedaje y vuelos. Por eso estoy buscando sponsors para costear estos gastos", comentó Vivares.

Martina es un ejemplo de superación. Lejos de quedarse en la zona de confort, ahora buscará la gloria en el Sudamericano de Powerlifting.

