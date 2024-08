Volvió a perder la Lepra que no levanta cabeza

Platense lo fue buscar, la primera que tuvo de pelota parada no fue gol porque la sacó justa Bruno Bianchi. No reaccionaba la lepra y despues llegó el gol de cabeza de Pellegrino, imparable durante todo el partido.

El equipo de la dupla Orsi- Gómez en forma inteligente presionó la salida del conjunto azul para que no pudiera salir del fondo, para colmo, el medio campo azul tuvo una actuación decepcionante, sin quite ni asistencias. arriba los delanteros no recibían, por ello hasta el colombiano Villa bajaba a volantear porque la pelota no le llegaba nunca.

El conjunto calamar retrasó sus líneas, firmes, pero arriesgándose en el fondo, pudo empatarlo Ostchega con una chilena debajo del palo, un remate de Rios que reventó el travesaño, pero despues Platense tuvo también una que otra ocasión para aumentar ventajas.

A pesar del resultado adverso y lo poco que brindaba el equipo, el hincha azul comenzó su fiesta en las tribunas con bengalas y color lo que obliga al árbitro Mastrángelo a suspender transitoriamente el partido.

Despues de la fiesta de colores, la gran amargura, cambio en Platense y el recién ingresado Ronaldo Martinez la primera que toca la manda al fondo de la red, 2 a 0 y partido liquidado.

Independiente Rivadavia sigue último en el promedio para el descenso, sus próximos compromisos serán en Liniers frente a Velez Sarsfield y de regreso a Mendoza ante Defensa y Justicia.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: 2

Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Bruno Bianchi, Esteban Burgos, Tobías Ostchega; Ezequiel Ham, Franco Romero, Lautaro Ríos; Fernando Romero y Sebastián Villa. DT: Martín Cicotello./ Cambios: Gonzalo Rios x Villalba, Luis Sequeira x Ham, Maximiliano Alvez x Lautaro Rios, Jorge Sanguina x Villa, Mauricio Asenjo x Fernando Romero.

Platense: 1

Juan Pablo Cozzani; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Sasha Marcich, Guido Mainero, Fernando Juárez, Leonel Picco, Franco Minerva, Iván Gómez y Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez./ Cambios: Franco Baldasarra x Minerva, Carlos Villalba x Juárez, Juan Pablo Pignani x Gomez, Augusto Loti x Pellegrino, Ronaldo Martinez x Mainero.

Gol: PT: 9: Pellegrino (P)/ ST: 42: Martinez (P)

Árbitro: Hernán Mastrángelo. Hora: 18.



Estadio: Bautista Gargantini

Fotos: PrensaIndependiente Rivadavia.