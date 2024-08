Becas para que universitarias puedan terminar sus estudios

La empresa minera Glencore Pachón firmó un acuerdo de cooperación con Women in Mining (WIM) Argentina y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para otorgar becas para jardines maternales a mujeres estudiantes que tengan a cargo hijos menores de dos años.

La iniciativa nace con el objetivo de contribuir con la reducción de la brecha de género en la minería. “En el marco de todas las prácticas que impulsa Glencore tenemos la convicción de que el acceso a la educación es una de las llaves para la verdadera inclusión, el empoderamiento y el crecimiento socioeconómico sostenible. Como empresa nos sumamos a la red de contención y cuidado con un aporte significativo”, expresa Silvana Culjak, líder de Recursos Humanos de Glencore Pachón.

Las madres que recibieron las becas de Glencore Pachón para que sus hijos puedan asistir al jardín maternal Casa del Abu, en la ciudad de San Juan, fueron seleccionadas por la UNSJ en base a sus necesidades. Para ello, las estudiantes de carreras de Ingeniería debieron postularse y luego participar de una entrevista para profundizar en los aspectos socioeconómicos, académicos y personales.

“Estas becas son sumamente importantes para asegurar los estudios de nuestras futuras ingenieras. Estamos muy agradecidos porque Glencore Pachón mostró gran preocupación por lo que hemos planteado desde la universidad: las mujeres en ingeniería somos una minoría”, afirma Andrea Díaz, vicedecana de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.

Glencore Pachón cubre el costo total de la guardería en el período escolar que se extiende durante el segundo semestre. Esto implica que, además de la cuota, la empresa se hace cargo de los valores de la inscripción, los materiales y los uniformes. El acceso a la beca contempla, también un programa de acompañamiento y mentoría de un docente para cada becaria.

“Estamos muy contentas porque vemos que, gracias a las becas, más mujeres pueden seguir avanzando en sus estudios y no postergarse ellas mismas. Esto es una ganancia para ellas, su futuro y, obviamente, para el de sus hijos”, opina Constanza Millán, egresada de la carrera de Ingeniería Industrial.

El 36% de las mujeres que trabajan en la actividad minera y tienen hijos o personas a cargo no reciben colaboración para su cuidado, según resultados de la “Encuesta de Cuidados WIM Argentina” de 2023. El estudio identificó, además, que 49% del total de las trabajadoras de esta industria, conoce al menos a una mujer que renunció a sus estudios o trabajo para ocuparse al 100% de sus hijos. De allí que Glencore Pachón busque contribuir a que el desarrollo profesional y la maternidad sean compatibles. En definitiva, trabajar para una minería inclusiva.

“Mi objetivo es recibirme y poder dedicarme a la ingeniería civil porque es lo que me apasiona, aparte de la maternidad”, comparte Micaela Ansberck, una de las beneficiarias de la beca. Asimismo, la también madre y estudiante Rocío Colgo, revela que “había días en que no podía cursar porque no podía traer a la bebé y no tenía a nadie para que me la cuidara. Entonces esta beca me vino muy bien porque gracias a eso pude venir a la facultad”.

Con este apoyo financiero todas ellas tienen la posibilidad de continuar y finalizar sus estudios con la tranquilidad de saber que sus hijos están cuidados. Así, logran cumplir sus deseos de crecimiento profesional e inserción laboral en el ámbito de la minería, mientras disfrutan de la maternidad.

Esta acción se enmarca en el programa Inclusión, Diversidad, Equidad, Avance y Local (IDEAL) desarrollado por Glencore con el objetivo de fomentar un entorno equitativo, diverso e inclusivo para facilitar oportunidades de crecimiento en las filiales donde opera.