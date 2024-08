Goleron a la Lepra en Liniers, Vélez le hizo cuatro

El tercer ciclo entusiasmó a los hinchas de Independiente Rivadavia y se ilusionó con la decisión del Loco Berti en salir a jugar con tres delanteros, pero se topó con un equipo afiladísimo como Vélez Sarsfield que antes de concretar el primer gol ya se había hecho dueño de las acciones.

Los goles comenzaron a sucederse, primero con una tijera espectacular de Brian Romero y mas tarde con un cabezazo de Elías Gomez para el 2 a 0 con que se fueron al descanso. Liniers era una fiesta, previo al partido hubo un reconomiento para aquel equipo de Carlos Bianchi, que un dia como hoy 30 años atrás se consagraba campeón de la Copa Libertadores y más tarde la Intercontinental.

Pero la penuria de los Azules (de blanco esta noche el Fortín) continuó en el segundo tiempo. Más cerca estaban los de la V azulada del tercero que los mendocinos del descuento y fue lo que ocurrió cuando Pizzini con un zurdazo inalcanzable para el arquero de Independiente puso el 3 a 0.

A instancias del VAR el árbitro cobró penal, de la pena máxima se encargó Maicol Santos, Centurion adivinó el remate, rechazó pero el mismo ex Talleres de Córdoba capturó el rebote y puso el lapidario 4 a 0.

En favor de Berti hay que decir que apenas con un par de entrenamientos con muchos jugadores que no había dirigido tuvo que hacerle frente a un muy buen equipo como lo es Vélez, ahora por las eliminatorias Conmebol habrá un descanso hasta volver a jugar (con Defensa y Justicia en Mendoza), es lo mejor que le puede pasar a un equipo sin ideas ni respuestas anímicas cuando se encuentra perdidoso.

Por el momento la Lepra está descendiendo y por ello hay mucha preocupación en el Parque, más cuando sus rivales directos suman, por eso viene bien el parate, trabajar hasta en lo sicológico para levantar la autoestima en un equipo que aparece por momentos no tan solo sin ideas sino sin "hambre".

Síntesis:

Vélez Sarsfield: 4

Randall Rodríguez; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Agustín Bouzat, Francisco Pizzini; Claudio Aquino, Thiago Fernández; Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros./ Cambios:

Independiente Rivadavia:

Ezequiel Centurión; Luciano Abecasis, Iván Villalba, Bruno Bianchi, Tobías Ostchega; Ezequiel Ham, Franco Romero, Lautaro Ríos; Victorio Ramis, Mauricio Asenjo y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti. Cambios:

Goles: PT: 18: Romero (VS), 29: Elías Gómez (VS)/ ST: 23: Pizzini (VS), 31: Santos (VS)

Arbitro: Pablo Echavarría / Incidencias: Centurión detuvo penal a Santos

Estadio José Amalfitani

Fotos: Prensa Vélez Sarsfield