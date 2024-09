Nuevo hecho de violencia en el futbol de Tunuyán

No debiera haberse jugado esta fecha porque no habia Seguridad (la semana pasada no hubo juego por el mal tiempo). Otro partido suspendido fue el de Argentino y El Progreso, los tres partidos corresponden al Sub 23, en tanto que no hubo inconvenientes en los encuentros de Primera división.

En cuanto al tema de Seguridad en las canchas, se desconoce porque no se brindó el servicio en los tres partidos Independiente Las Rosas- Sportivo Dardaes, Fernandez Alvarez- Sport Club Tunuyán y Argentino-El Progreso

Faltando pocos minutos para finalizar el partido que ganaba Independiente Las Rosas, jugadores de Dardaes agredieronn a un jugador de Independiente, y hubo invasión de hinchas. y se terminó ante el partido. No hubo seguridad. A pesar de ello igual sse jugó el partido de primera división programado.

También hubo problemas en la cancha del club Fernandez Alvarez que empataba en el sub 23 1 a 1 con el Sport club Tunuyán y faltando 8 minutos fue suspendido el partido porque jugadores terminaron a las piñas.

Al parecer no hubo Seguridad porque al parecer no les pagaron a la agencia que era en partes iguales entre la Municipalidad de Tunuyán y los clubes, por ello decidieron que fueran dos consejeros, uno de cada club para encargarse del tema seguridad.

Otra irregularidad es que los partidos son dirigidos solo por una dupla (arbitro y asistente), tambien por motivos de reducción de gastos, con todos estos desaciertos no extraña que sin seguridad y solo dos personas para controlar las acciones se sucedan estos hechos de violencia.