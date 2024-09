Después de dos meses volvió a ganar Independiente Rivadavia

A la Lepra mendocina se le facilitó el trámite al disponer de un penal a los 6 minutos de juego, Franco Romero no falló y comenzó ganando el partido. Lo que aplaudió el público azul es que el equipo no especuló y fue en busca del segundo tanto, no se dio, pero el soberano premió la actitud.

No obstante el conjunto mendocino repitió fallas defensivas y a poco estuvo el Halcón de Florencio Varela de empatarlo, movió el banco Berti y logró mantener el cero en su arco, tal vez no haya sido un partido clave, pero si era necesario sumar de a tres en casa para alejarse de la zona del descenso, los promedios siguen teniendo a Independiente Rivadavia en el último lugar.

El próximo compromiso será visitante de Banfield, partido que se jugará el lunes próximo también televisado por la señal de la Televisión Pública y despues vendrán Instituto en Mendoza y Barracas Central de visitante.

En la tabla de la Liga profesional está lejísimo con 18 puntos en el puesto 16 entre 28 equipos y en la Anual mucho más lejos, en el lugar número 25 con 26 unidades en su haber.

Después de una racha negativa de 5 derrotas y un empate, los Azules comienzan a sumar de a tres, de acá al final cada encuentro será precisamente eso, una final por la Permanencia, ya que se encuentra en una posición incómoda tanto en una tabla como en la otra.

Descienden dos equipos, uno por la tabla Anual (la suma de puntos de los dos torneos, Copa de la Liga y Liga Profesional) y el otro por promedios, aunque más de uno se aferra a la ilusión que pudieran suprimirse los descensos a fin de año, pero tampoco se puede especular con eso. En síntesis, Independiente Rivadavia tenia que ganar y ganó, era lo importante en esta primaveral noche en la Catedral.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: 1

Ezequiel Centurión; Matías Ruiz Diaz, Iván Villalba, Esteban Burgos, Federico Milo; Agustín Melo, Ezequiel Ham, Franco Romero, Gonzalo Ríos; Sebastián Villa y Fernando Romero. DT: Alfredo Berti. / Cambios: Sheyko Studer x Burgos, Mauricio Asenjo x Fernando Romero, Luis Sequeira x Ham, Lautaro Rios x Gonzalo Rios, Tobias Ostchega x Mulet.

Defensa y Justicia: 0

Enrique Bologna, Ezequiel Cannavo, Víctor Aguilera, Santiago Ramos Mingo, Darío Caceres; Aarón Molinas, Kevin Gutiérrez, Gabriel Alanis, Rodrigo Bogarín; Luciano Herrera y Juan Miritello. DT: Pablo De Muner./ Cambios: Abiel Osorio x Herrera, Matias Sosa x Molinas, César Pérez x Bogarín, Matias Ramirez x Cannavo, Tobías Rubio x Alanis.

Goles: PT: 6: Franco Romero de penal (IR)

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Bautista Gargantini

Fotos: Prensa Sportivo Independiente Rivadavia