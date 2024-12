Joven de 28 años fue condenado por un homicidio en Villa Larca

El pasado viernes, la Cámara Penal de la Tercera Circunscripción Judicial conformada por Daniel Sanchiño, en la presidencia y las vocalías de Sandra Piguillem y Claudia Uccello de Melino declararon culpable a un hombre de 28 años por el delito de homicidio simple. La audiencia se desarrolló en la Sala de Juicios Orales de Concarán y el joven fue condenado a 12 años de prisión.

El hecho que se juzga ocurrió el 7 de mayo de 2022 en un bar de Villa Larca. Ese día se produjo un enfrentamiento entre dos hombres y uno de ellos falleció a causa de un corte en la vena yugular producida por un arma blanca. Luego del altercado, conocidos de la víctima lo trasladaron hacia un centro de salud para que recibiera atención médica, pero en el camino se produjo un accidente de tránsito en donde hubo heridos.

Durante los alegatos el Fiscal de Juicio, Néstor Zudaire, dijo que todos los testimonios, tanto de las personas que estaban en el bar como del personal policial, fueron coincidentes con la descripción de los hechos. “Está comprobado que fuera del boliche, o fuera del bar, se produce una pelea entre ellos, y la víctima muere a mano de los puntazos que le dio el imputado a la yugular”. Agregó que todos advirtieron que los hombres salieron del bar en un aparente estado de enojo a raíz de la discusión que, previamente, se había armado dentro del boliche.

Para fundamentar su postura, Zudaire dijo que el médico forense descartó el accidente como causa de la muerte. “La causa básica inicial o fundamental de la muerte se le asigna a la herida cortante que compromete el vaso importante del cuello, la vena yugular externa, debemos aventar cualquier tipo de duda que pudiera producirse, si es que se considera que la muerte se produce en el accidente”. El Fiscal solicitó 14 años de prisión por el delito de homicidio simple.

Por su parte, el representante de la familia del fallecido, Roberto Domínguez, adhirió a lo solicitado por Zudaire y remitiéndose nuevamente al informe del médico forense dijo “que la lesión fue producida por un arma blanca, no por otro objeto”. Agregó que la herida fue dirigida por el imputado a la zona de cuello, y que el ahora condenado, habitualmente, porta arma por lo que sabía el daño que podía producir. “El fallecido no se cayó arriba de un cuchillo, el médico forense no fue el único que declaró y fundamentó, sino que también, el personal de homicidios con amplia experiencia profesional, declaró que nunca habían visto este tipo de lesión en un accidente de tránsito”.

La Defensa del joven, Silvana Zunini y Adolfo Cafieri, expusieron que la causa de la muerte fue el accidente. Cafieri aclaró que la policía “cambió la investigación, no hizo las dos investigaciones, se dedicaron al fenómeno del corte porque ya tenían terceros que habían dicho que la muerte era a raíz de un puntazo”. El defensor dijo que si se hubiera llevado a cabo una investigación seria “estaríamos discutiendo una lesión, no estaríamos discutiendo, después de tanto tiempo, un homicidio”.

Puntualizó diciendo que en el bar sólo hubo una discusión, una pelea y un corte “No negamos que la víctima fue cortada, sabemos que fue cortado, de ahí a afirmar rotundamente que fue un homicidio, eso no ha sido así”.

Finalmente Zunini solicitó la absolución y la libertad de su defendido.