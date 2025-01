Equipo completo, la Lepra trajo once refuerzos

Amistosos

Los encuentros ante el Cruzado y el Verdinegro se realizarán en el Bautista Gargantini y a puertas cerradas, le servirá a Alfredo Berti, habida cuenta que la gran cantidad de refuerzos para ir delineando el equipo, con vistas al debut que está a la vuelta de la esquina, el jueves 23 en Rosario frente a Newells Old Boys.

Los once refuerzos azules

1) Pedro Souto: Lateral izquierdo, 24 años proviene de Témperley,2) Tomas Botari: volante central, 24 años, de Nueva Chicago, 3) Juan Ignacio Barbieri: delantero, 28 años, de Deportivo Armenio, 4) Mateo Schwartz - Volante creativo (20 años) Proveniente de Estudiantes de La Plata, 5) Thomas Ortega- Lateral izquierdo (24 años) Proveniente de Tristán Suárez, 6) Laureano Rodríguez- Mediocampista (22 años) Proveniente de Almagro, 7) Matias Valenti - Defensor central (22 años) Proveniente de General Caballero, 8) Fabricio Amato - Volante central (20 años) Proveniente de Estudiantes de La Plata, 9) Santiago Flores - Defensor central (23 años) Proveniente de Estudiantes de La Plata, 10) Mauro Peinipil - Lateral derecho (25 años) Proveniente de Dep. Madryn. 11) Leonard Richard Costa Martínez: Defensor uruguayo de 26 años que jugó en Boston River

Agenda leprosa

Independiente Rivadavia tiene ya confirmada fecha y horario para las primeras 10 fechas

Jueves 23/1 a las 21.30 vs. Newell's (V)

Martes 28/1 a las 21.30 vs. Barracas Central (L)

Lubes 3/2 a las 21.30 vs. Belgrano (V)

Viernes 7/2 a las 21.30 vs. Estudiantes (L)

Martes 11/2 a las 19.15 vs. Boca (V)

Sábado 15/2 a las 19.15 vs. Tigre (L)

Lunes 24/2 a las 19 vs. Argentinos Juniors (V)

Domingo 2/3 a las 17 vs. Lanús (L)

Lunes 10/3 a las 21.15 vs. Unión (L)

Sábado 15/3 a las 21 vs. Huracán (V)

Copa Argentina

Sin fecha, horario y sede quedó confirmado que el rival de Independiente Rivadavia en Copa Argentina en instancias de 32avos de final será Estudiantes de Buenos Aires.