Los objetivos de Franco Oro tras su regreso de España

Sus inquietudes, el salir de la zona de confort, poder conocer lugares, sumar experiencia y probar ese tiempo la vida allá, con su familia, llevó a Franco Oro a viajar a Europa y permanecer durante el 2024.

En abril pasado viajó a España para participar de la prestigiosa ultra maratón Sierra Nevada, corriendo 100K. Apenas habían pasado 24 horas de su arribo a Málaga, luego el traslado a Granada para largar la competencia, sin descanso y un tercer puesto en la general lo dejó en el podio final con una gran satisfacción: “El llegar y al otro día competir, sin tiempo de descanso y poder estar tercero en la general fue muy emocionante, nunca pensé lograr un podio tan pronto”.

Se radicó en la ciudad de Vélez-Málaga, con poco menos de cien mil habitantes, que es el tercer municipio de la provincia en cuanto a población, detrás de la propia ciudad de Málaga y del municipio de Marbella.

“En cuanto lo laboral trabajé con planes a distancia y conocí muchas personas que me ayudaron a conocer circuitos y poder entrenar; ellos son los “locos de la colina” y eso también me ayudó a ser parte de Fidias Center, un gran centro de especialistas de la salud y pude trabajar ahí”.

El hecho de contar con el apoyo de su familia fue un sostén muy importante en esa nueva experiencia: “Respecto a mi familia, cada vez que tenía una competencia, si podía, iba a la carrera y si no, desde donde podía, porque también tenía sus cosas.

Lo más lindo era que cuando estaba la familia, me esperaba mi hija o hacía la previa conmigo y eso es lo que mejor me puede pasar, que me reciba ella y me diga: papá te ganaron los chicos, papá ganaste y decir bueno, sí que me ganaron. Ella era consciente que papá salía todo el día o por ahí me decía papá te vas a correr. Uno le dedica mucho tiempo que se lo saca a los hijos; creo que cuando sea grande va a entender.

Mi hija Olivia tiene cuatro años y va a comprender lo que es el sacrificio, lo que al papá le gustaba y lo que luchaba por que le vaya bien y también mostrarle que todo se puede si uno lo intenta; ese es el mensaje que me gusta transmitirle a ella. El balance de lo vivido es muy positivo en un año distinto

También tengo planeado regresar a Europa por compromisos y que estoy trabajando para ellos. Mientras, en mi paso por San Juan, la idea es entrenar lo más que pueda para llegar de la mejor manera a los objetivos y trabajar para varios proyectos de carreras que organizo este año, en especial “Tierra de gigantes” en agosto.

Los planes para 2025, como objetivo principal, será el campeonato argentino de ultra el 15 de marzo y circuito UTMB Valholl, en Ushuaia, con 130K.

Ahora que estoy en Argentina tengo invitaciones para correr “Chivas trail”, también de la carrera “Cuatro minas”, que es en La Rioja, que son compromisos que no los tengo confirmados porque no sabía cuándo volvía. Por ahora, la idea es retomar lo laboral que hago aquí y trabajar con la organización de las carreras.

Vuelve “Tierra de gigantes”, que fue -en su momento- campeonato nacional argentino y luego fue campeonato sudamericano; será 15, 16 y 17 de agosto, con cambios de algunas cosas y siempre pensando en el corredor, en la gente.

Hay un nuevo proyecto de carrera con nuevo formato que se viene. Uno es el 29 de marzo Reto Backyard Ultra se llama. Es una modalidad nueva que se está usando. Hay una salida cada hora. Si lo terminas antes, podrás tomar la salida del siguiente Loop a la hora prevista y descansar mientras esperas ese nuevo inicio de Loop.

Ejemplo: si completa el primer circuito en 45 minutos, tiene 15 minutos antes de la próxima salida. Si completa el circuito en 58 minutos, tendrá 2 minutos de descanso antes de la próxima salida. Si tardas más de 60 minutos estás eliminado y serás DNF.

Otro de los proyectos es una carrera nocturna de calle, que pronto va a salir y “Cielo nocturno”, que cambia el lugar y el epicentro y siempre buscando algún departamento, haciendo algo distinto para la gente por lo que será en un nuevo departamento, con un nuevo circuito.

