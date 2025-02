Nicolás Tivani ganó la Vuelta a San Juan 2025

Después de 12 años vuelve a ganar un pedalista sanjuanino en la Vuelta a San Juan. El último fue Daniel Zamora en la edición 2013. La 40° Edición de la Vuelta de todos los sanjuaninos fue para Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito), protagonista permanente en cada una de las etapas, al ganar en la primera y mantener el liderazgo en las nueve restantes.

La edición 2025 quedará en la retina de los sanjuaninos, por un lado con Nico Tivani luciendo la malla líder durante toda la competencia y logrando la victoria, como por el podio final íntegramente sanjuanino, junto a Rodrigo Díaz (Municipalidad de Pocito) y Rubén Ramos (Chimbas Te Quiero).

El pedalero del Sindicato de Empleados Publicos, Leonardo Cobarrubia cantó victoria en el capítulo final. De esta forma, sumó su segundo podio en los 10 días de competencia.

El podio lo completaron el brasileño Kasio Freitas, de Swift Pro Cycling, y Valentín Castro, de la Municipalidad de Pocito.

Secretaría de Deporte conversó con los dos ganadores del domingo en Av. Circunvalación, Nicolás Tivani ganador de la Vuelta a San Juan 2025 y Leonardo Cobarrubia, ganador de la 9° y última etapa:

Nicolás Tivani



SD: Felicitaciones Nico ¿qué se pasa por la cabeza en este momento?

NT: Nada, felicidad, disfrutar, muchas cosas lindas que no me imaginaba, así que qué lindo, qué lindo que nos hayamos quedado con esta vuelta, que le he podido regalar esta victoria a toda esta gente, al departamento, a San Juan, no lo imaginaba, sinceramente no lo imaginaba, y la verdad es que ahora toca disfrutar, caer en la realidad y poder disfrutar.

SD: Llegó el último día, ¿cómo viviste todo este domingo, la ansiedad para terminar de festejar, cómo lo viviste al día?

NT: Bien, bien, bien, tranquilo. En la mañana me levanté, estaba solo, los chicos durmiendo, me levanté, puse música, saqué al loro, tengo un loro, lo dejé en el suelo, me puse a regar un poco el pasto, a tomar unos mates, a esperar que se levante Tommy, Ricky, un amigo de Tommy, y esperar a mi mamá y papá que se levanten para compartir con ellos unos mates, con ellos también, y nada, esperar que llegue la hora de la largada para poder disfrutar. Si bien ha sido una etapa muy dura, lo disfruté mucho, con el cariño de la gente.

SD: Sos la persona más buscada en el final de esta Vuelta. La gente, los compañeros, los colegas que te felicitan, los medios que te entrevistan, la gente que te saluda, ¿cómo es vivir esto?

NT: No, una locura, una locura, así que, es muy lindo, lo voy a extrañar mucho, voy a extrañar mucho del cariño de la gente, de estar con mi familia, de mis amigos, de la gente de Pocito, entonces, nada, no quiero pensar, ahora toca volver a Europa (prosigue su carrera en Portugal), y creo que el equipo va a estar muy contento de que nos hayamos quedado con esta victoria.

SD: Deportivamente, ¿sos consciente de lo que has logrado, primera vuelta, y siendo líder todas las etapas?

NT: No, no, todavía no, ya iremos a caer en la realidad, así que, nada, mañana con el diario del lunes, vamos a ver todo.

SD: ¿Por qué ganó Nicolás Tivani?

NT: Ah, no sé, sinceramente no sé. Venimos trabajando hace muchos años, desde que soy junior, me dieron la oportunidad, fui un afortunado de que Dios me tocó con la varita de poder estar en Europa. Correr en Europa te da un golpe de pedal más, siempre lo he dicho, entonces, creo que eso ha sido fundamental, hacer la temporada allá te da un plus, y qué lindo que me haya podido quedar con esta vuelta tan linda.

SD: ¿Los objetivos para este año ya con el equipo en Portugal?

NT: Bueno, primero que nada, tratar de hacer una buena vuelta Algarve, que se viene ahora, con equipos World Tour, y bueno, el principal objetivo es la vuelta a Portugal, tratar de poder hacer una buena vuelta a Portugal.

SD: ¿A quién le dedicas el triunfo?

NT: A toda la gente, a mi equipo, que se la bancó de punta a punta, me decían hijo de mil, justo el primer día te vas a poner de líder, así que ellos son los que me han respaldado todo durante toda la vuelta. A mi familia, a mis amigos, a toda esta gente que me ha brindado tanto cariño, que ni yo me imaginaba, se lo dedico a ellos, al intendente que confío plenamente en mí, así que gracias, mil gracias a todos.

Leonardo Cobarrubia



Leonardo Cobarrubia ganó su segunda etapa en esta 40° Edición de la Vuelta a San Juan, ratificó su condición de embalador, y fue el mejor pedalista de su equipo, el SEP San Juan en la clasificación general, al quedarse en el puesto 15°. Joven y con mucho futuro por delante, el chimbero conversó con la Secretaría de Deporte:

SD: ¿Ganar una etapa con este marco de público? ¿Que se siente? ¿Cómo lo viviste?

LC: La verdad que muy contento de haber ganado en la Circunvalación con toda la gente que había y con todo lo que conlleva la Circunvalación, así que contento.

SD: ¿Hoy cómo fue la etapa? ¿Para disfrutar? ¿Para pensar en la carrera misma? ¿Cómo lo vivieron sentimentalmente?

LC: No, fue una etapa para mí tranquila. Yo no ataqué, no hice nada. Traté de guardar fuerza para el sprint y gracias a Dios nos pudimos quedar con el triunfo.

SD: ¿Cómo fue ese final? Contame el sprint.

LC: Fue un sprint bastante complicado. Muchos choques. Me ubiqué en la rueda buena y esperé mis metros y pude atacar y pasar.

SD: ¿Qué se siente ganar en la línea de llegada con este marco de público, en este escenario?

LC: La verdad que muy emocionante. Ganar la última etapa de la Vuelta de San Juan en la Circunvalación y con la Circunvalación llena creo que siempre ha sido un sueño y gracias a Dios lo pudimos cumplir.

SD: ¿Tu balance personal en esta vuelta?

LC: Bueno, me gusta correr para ganar. La verdad que ahora no se dio. Tuve mucha mala suerte la primera mitad de la vuelta. Pero bueno, contento de haber ganado dos etapas y haber hecho una gran vuelta.

SD: ¿Dedicatoria de todo el esfuerzo que hiciste en esta vuelta?

LC: A mi equipo, sin duda. A mi novia, a José Díaz, a mi bebé y a la gente que siempre está.

Clasificador General:





Clasificación de la 9na etapa:

1ro) Leonardo Cobarrubia

2do) Casio Freitas

3ro) Valentín Castro

Los ganadores de las etapas:

1- Nicolás Tivani

2- Casio Freitas

3- Crono – Equipo de Pocito

4- Jacob Decar

5- Héctor Quintana

6- Leonardo Cobarrubia

7- Jacob Decar

8- Franco Kotsakis

9- Leonardo Cobarrubia

Clasificación de la General

1ro) Nicolás Tivani

2do) Rodrigo Díaz

3ro) Rubén Ramos

Clasificación Metas Sprinter

Leandro Velardez

Clasificación Metas de Montaña

Leandro Velardez