Tomás Moyano campeón sub 23 en la Vuelta a San Juan

El colega Gastón Vila Calderón publica en "El Chorrillero",

"Tomás Moyano tiene 21 años y un gran palmar en el ciclismo. Con la Selección argentina compitió en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y del Mundial de su categoría en Egipto.

Fue campeón argentino, de los Binacionales y Evita. Entre sus logros se incluyen la Scott Marathon MTB en Uruguay.

Con ese historial, y próximo a cumplir 22 años el 9 de mayo, llegó a la vecina provincia para representar al equipo Portal San Juan / Gremios por el Deporte Santa Lucía en la competencia ciclística más importante del país y una de las mejores en el continente.

Superó a potencias mundiales y se adjudicó el primer lugar en su categoría. A su vez, fue noveno en la general tras 9 etapas.

"En la primera perdí tiempo. Casi dos minutos contra una fuga que se escapó, pero en la Reina salimos por todo. Ciclistas de mucho nivel me alcanzaron faltando 800 metros y no perdí tiempo. Recuperé la malla Sub23”, relató Moyano en diálogo con El Chorrillero.

"No sabía qué tal era mi nivel porque si bien me entrené mucho, me faltaba ritmo de carrera. De todas maneras, en el Prólogo cuando lo gané pude confiar en mi trabajo", afirmó.

El sanluiseño atraviesa un gran presente y califica al noveno puesto conseguido como: “Contra esos ciclistas, una locura. Estoy feliz. Sé que puedo mucho más y voy a mejorarlo. Busqué que la camiseta se destaque y mis compañeros me ayudaron”, precisó.

Cree que de no haber perdido tanto tiempo el primer día, podría haber finalizado en el top cinco.

La consagración es parte del esfuerzo, sacrificio, constancia y disciplina. Las más de 5 horas diarias de entrenamiento. Las subidas al Mirador de Potrero de los Funes, Nogolí o Monasterio son parte de la exigencia diaria del ciclista que complementa su rutina con trabajos en el gimnasio Fénix.

Coloca a la Vuelta a San Juan en el top 5 de sus logros deportivos y asegura que “mi cabeza está que este año quiere salir campeón Panamericano”.

Tomas Moyano viaja a San Juan nuevamente para ser parte del Giro del Sol, su próximo paso.

Como acentuó anteriormente, su meta es conquistar los Juegos Panamericanos, competencia donde buscará dar el puntapié para cumplir con su máximo sueño: Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

fuente: El Chorrillero