Cuenta regresiva para Maridaje mágico en ciudad de Mendoza

Llega una nueva Vendimia a la Ciudad de Mendoza. “Maridaje mágico” se instalará en el Parque Cívico este viernes 7 de febrero a las 21, con la presencia de más de 250 artistas mendocinos. Además, habrá una segunda noche con una gran presencia internacional a partir de las 21:30: Abel Pintos. Para ambos días, el ingreso es gratuito, pero se deberán tener en cuenta algunas consideraciones.

El primer día, el predio del Parque Cívico contará con 7500 sillas para los asistentes. El segundo día, durante el recital de Abel Pintos, el lugar estará totalmente despejado de asientos, por lo que se recomienda llegar con tiempo.

El predio del Parque Cívico dispondrá de ambulancia, servicio médico y puntos sanitarios. Tendrá también puntos de encuentros señalizados, baños químicos y patio de comidas. Para aquellos que quieran disfrutar del espectáculo a lo grande, habrán dos pantallas gigantes en las inmediaciones del Parque Cívico: una en calle Peltier y otra en Casa de Gobierno.

Para seguridad de todos, el plan de contingencia se repetirá en pantalla para ofrecer la información necesaria ante cualquier eventualidad. El lugar contará con la presencia de preventores, policías y personal debidamente identificado.

Sector de discapacidad

El Parque Cívico contará con un lugar específico para personas con discapacidad. El cupo será limitado por orden de llegada. Serán 220 sillas (110 para personas con discapacidad más un acompañante). Se deberá presentar el Certificado Único de Discapacidad actualizado.

Ciudad Sustentable

En sintonía con las políticas públicas que lleva adelante el municipio en materia de protección medioambiental, la secretaría de Ambiente, junto con Coreme, dispondrán de 15 contenedores a fin de realizar la separación, el tratamiento y el reciclado de residuos de la Ciudad.

Lo que NO está permitido

• No se permitirá acampar las horas previas al evento.

• Frente al escenario no se podrá hacer picnic.

• No se puede asistir con heladerita, mesa, mantita o reposera, salvo para los espacios delimitados frente a las pantallas.

En una articulación público-privada, esta gran Vendimia de la Ciudad de Mendoza tendrá como main sponsors a Banco Galicia, Villavicencio, Grupo Huentala, Lorenzo Automotores y Chachingo. El evento también será acompañado por A Nation, Amelei, Grido, Farmacia Del Puente y Dermaglós. La comuna continúa trabajando para sumar nuevos aportantes y marcas a fin de engrandecer esta celebración llamada “Maridaje mágico”.

Por las altas temperaturas, se recomienda protegerse del sol y asistir con hidratación. Una vez finalizado el evento, se solicita liberar el espacio con calma y paciencia.

Tránsito 7 y 8 de febrero

Debido al gran despliegue que tendrá esta fiesta, se realizarán cortes de tránsito parciales y totales en los alrededores del Parque Cívico. Ciudad agradece la paciencia y la colaboración de los conductores que transiten por la zona. Además se dispondrá de preventores para mayor seguridad de vecinos y turistas.

Tránsito cerrado

Patricias Mendocinas y Pedro Molina.

La Pampa y Virgen del Carmen de Cuyo.

España y Peltier.

9 de Julio y Peltier.

San Martín y Peltier.

Pedro Molina y San Martín.

Estacionamiento medido

Desvíos

Pedro Molina y San Martín:

al sur por P. Molina y Belgrano; al oeste por Colón.

al sur por Colón y Belgrano.



Mitre y Pedro Molina, al sur por P. Molina y Belgrano.



9 de Julio y P. Molina, al sur con precaución.



25 de mayo y P. Molina

al sur por Belgrano,

al este por P. Molina y Rondeau.

San Martín y Peltier

al oeste por Serú - La Pampa - Peltier.

Morón y Rioja

al oeste por San Martín - Serú - La Pampa - Peltier.

San Martín y Serú, al oeste por Serú - La Pampa - Peltier.

España y Santa Cruz, al oeste por La Pampa - Peltier, al norte por la La Pampa - Perú.

España y Cap. Fragata Moyano, al norte por San Martín

España y Peltier, al norte por San Martín.

La Pampa y V. del Carmen de Cuyo, al este por P. Molina.

9 de Julio y Peltier, al oeste Serú - La Pampa - Peltier.

La Pampa y Peltier, al este por La Pampa - Yrigoyen.