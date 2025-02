Hay Plan TuBi 2025 y Poggi hizo el lanzamiento

En la Plaza Cívica de Casa de Gobierno de San Luis, el gobernador cuyano Claudio Poggi puso en marcha el Plan TuBi, ‘San Luis, mi provincia en bicicleta’, una iniciativa que alcanzará a alumnos de 5º año del nivel Secundario y cuyo desarrollo implicó un trabajo de todo el Estado provincial, bajo el liderazgo del Primer Mandatario.



Que el Gobierno impulse esta política, es entender que promueve no solo el ejercicio físico, sino también el desarrollo del trabajo, el cuidado de la salud, una movilidad sustentable que beneficia el medio ambiente y una herramienta que también les servirá a los jóvenes para disfrutar de sus ratos libres y los dota, además, de una herramienta que les puede servir para un futuro trabajo.

La plaza Cívica de la Casa de Gobierno, esta tarde, fue el escenario elegido para que TuBI 2025 sea una realidad y también una noticia bien recibida por los 22 proveedores, repartidos a lo largo de la geografía provincial que podrán, a partir del armado de los rodados, mejorar sus economías, crecer en sus emprendimientos y a su vez, generar más puestos de trabajo tal y como marca uno de los ejes centrales de las políticas de Estado de San Luis.

La presentación estuvo a cargo del secretario de Transporte, Víctor Cianchino, quien además de recordar el objetivo del plan, brindó detalles sobre el modelo de la bicicleta que recibirán todos los estudiantes sanluiseños del 5º año de la secundaria y firmó con los proveedores el convenio marco acordado luego de las reuniones informativas que se realizaron en las distintas regiones.

Por su parte, el gobernador Claudio Poggi firmó el decreto para la implementación de este Plan que él mismo impulsó en 2012 y que benefició a cada niño, niña y estudiante universitario de la provincia. “Esto no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una política de recrear, promover fomentar los hábitos saludables de vida, que tienen que ver con la salud, con la actividad física, con el sedentarismo y con una lucha cuerpo a cuerpo con el, a veces, mal uso de la tecnología en el tiempo libre y eso se combate con deporte, con cultura, con la escuela ocupando el tiempo libre de los chicos que no queremos que lo usen para otras cosas que no les hacen bien a ellos”, aseguró Poggi.

Este lanzamiento no solo marca un antes y un después en los jóvenes, sino que también impulsa el crecimiento saludable. Según señaló Cianchino, respecto al sedentarismo, principalmente en los adolescentes, un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMG), arrojó que más del 84% de los jóvenes entre los 11 y 17 años, no realicen actividad física suficiente.

Por eso los beneficiarios del Plan TuBi este año serán los estudiantes que cursen el penúltimo año de la secundaria. “Entendíamos que los alumnos del quinto año y los últimos años de la secundaria podían cumplir estos requisitos donde se les podía dar una bicicleta y se podían mover libremente y con responsabilidad dentro de un entorno seguro. Así que, a partir de noviembre, el Gobernador convocó una mesa de trabajo con todos los bicicleteros de la provincia. En ese momento nos acompañaron más de 40 bicicleteros donde planteó muy claras dos premisas. Necesitábamos volver a preocuparnos y ocuparnos de la salud de los alumnos y generarles hábitos saludables, y en simultaneo trabajar en conjunto para el crecimiento del sector privado”, explicó el funcionario.

En la jornada, de la que también participaron ministros, secretarios y demás funcionarios gubernamentales, los estudiantes Pablo Mortaloni, de la Escuela Generativa ‘La Victoriosa de San Luis’; Maylen Vargas del Centro Educativo Causay de San Luis; Bladimir Domínguez de la Escuela Técnica N°14 Ministro Angel Luco de Villa Mercedes; Sol Rodriguez de la Escuela N°3 Manuel Belgrano de San Luis; Santino Escudero del Colegio Santa María de San Luis y Tiziana Lucero del Colegio N°13 Prof. Roberto Moyano de San Luis, ingresaron a la plaza Cívica exhibiendo los rodados.

Cianchino contó que las bicicletas son rodado 29, con frenos a discos delanteros y traseros, tienen suspensión y horquilla, y cambios de la marca Shimano. Cada una de ellas, será entregada con un casco homologados, un kit de luces delanteras y traseras, el timbre, y también espejos derecho e izquierdo para que puedan circular incluyendo todo lo que indique la normativa de seguridad vial.

Con respecto a los modelos para personas con discapacidad, el funcionario señaló que trabajarán en conjunto con cada ministerio y secretaria para crear un modelo inclusivo.

“Iremos persona por persona a cada una de las escuelas, escuchando al tutor o al papá, al alumno para que nos diga cuál es la bicicleta que realmente necesita y que se adapta a las situaciones y llegar con la bicicleta adaptada que le sirva realmente al alumno que tenga algún tipo de discapacidad. Estimamos que vamos a estar a alcanzar los más de 8.022 alumnos que van a estar cursando el quinto año de la secundaria en todos los establecimientos de la provincia, de gestión pública, de gestión privada, vamos a llegar a los parámetros rurales, con el principal objetivo de aumentar hábitos saludables, de que puedan utilizar la bicicleta porque de esta manera entendemos que vamos a estar cuidándolos y generándoles no solamente educación sino también una mejor salud”, dijo Cianchino.

Los que forman parte de la implementación del Plan TuBi, entre ellos la directora de Prevención y Promoción de la Salud, Sandra De La Vega; el subdirector de Educación Rural, Pablo Fernández; el responsable de la Coordinación Deportiva, Josué Moyano; el director de Proveedores del Ministerio de Producción, Fernando Mallea, y la representante de embajadores Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Samay Galarza, hablaron sobre los beneficios que diagramaron para que los beneficiarios puedan disfrutar de este Plan que entre 2013 y 2015 alcanzó a 40.000 estudiantes sanluiseños.

En ese sentido, las voces en representación de todos los jóvenes de San Luis fueron el presidente y vicepresidente del organismo que nuclea a los Centro de Estudiantes, Pedro Ostanelli y Martina Del Castillo. “Es un acto que nos llena de orgullo y de mucha alegría como representantes de todos los estudiantes de la provincia. Nosotros consideramos que la bici es una herramienta que suma muchísima accesibilidad, genera sustentabilidad y además independencia para cada uno de los alumnos y alumnas de la provincia. Cada estudiante de quinto año de secundaria va a recibir su propia bicicleta que además no solo genera un impacto positivo en la salud, sino que promueve la actividad física, el compañerismo y contribuye a un estado de vida muy saludable”, dijo Ostanelli.

Mientras que Del Castillo destacó: “El uso de esta bicicleta nos beneficia a nivel personal pero también tiene un impacto positivo en nuestros grupos de amigos y en la comunidad en general. Al utilizar este medio de transporte estamos promoviendo que los chicos realicen actividades recreativas con sus compañeros como puede ser por ejemplo una salida al aire libre mientras disfrutamos del deporte en grupo. Otro punto importante es que al utilizarla evitamos usar vehículos a motor, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente y nos ayuda a generar conciencia sobre el cuidado del planeta construyendo así una provincia mucho más sana y limpia. Estamos seguros de que todos los estudiantes de la provincia van a saber aprovechar este beneficio que hoy les brinda el Plan TuBi 2025 y que lo utilizarán de manera responsable”.

Antes de que el secretario de Transporte, junto a los 22 proveedores de San Luis, Quines, San Francisco, Merlo y Villa Mercedes, quienes cumplieron con los requisitos a la hora de postularse y firmaran los respectivos convenios, el funcionario cerró la presentación con una frase que marcará el comienzo de una nueva era. “Continuamos reconstruyendo el tejido social, seguimos generando puestos de trabajo, seguimos apostando al sector privado, con las TuBi hay más educación, hay más salud, más deporte, hay más inclusión, hay más producción. Con las TuBi, San Luis vuelve a trabajar con fuerza pensando hacia el futuro”, concluyó.