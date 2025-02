Comienza la Copa Argentina Beach Handball San Juan 2025

Por primera vez San Juan será sede de la Copa Argentina de Beach Handball, que en su 6ª edición se jugará desde este jueves 20 de febrero en el CEF Nº20 y con entrada libre y gratuita. Se disputará en categorías juvenil y mayores en ambas ramas, femenino y masculino, y dará tres plazas por rama para el Sur-Centro de Clubes que se jugará en Iquique, Chile, la última semana de abril.

Las categorías juveniles femeninas tendrán zona única donde jugarán todos contra todos en la fase inicial. Concluida esta, los dos mejores clasificados disputarán la final. Tanto en juveniles como en mayores participan seis equipos, mientras que en esta última categoría, lo harán los equipos sanjuaninos de Chimbas y la UNSJ.

Los varones disputarán dos zonas, tanto juveniles como mayores. En juveniles participarán nueve equipos, por lo que se dispone una zona de cuatro equipos y la otra de cinco. Jugarán inicialmente todos contra todos en cada zona y una vez finalizada la fase regular, los dos mejores de cada uno de los grupos se cruzarán en semifinales. En mayores es exactamente igual, solo que las zonas cuentan con cinco equipos cada una. Cabe destacar la participación sanjuanina de Alianza en juveniles y mayores y de la UNSJ en mayores.

Cabe destacar, que solo en la primera jornada de jueves 20 de febrero los partidos se jugarán de tarde. El resto del campeonato, viernes 21 al domingo 23, contempla partidos en jornada matutina y vespertina.

Fixture jueves 20 de febrero

Cancha 1

17:00 - Unión Argentina vs Alianza San Juan - Mayor. Masc. Zona A

17:40 - ABC vs Alianza de San Juan - Juv. Masc. Zona B

18:20 - IFES vs Only Beach - Juv. Masc. Zona A

19:00 - IFES Rio Grande vs Etiec - Juvenil Fem

19:40 - Muni. de la Costa vs Mitre - Mayor Fem.

20:20 – Acto Inaugural

20:50 - ABC vs Chimbas - Mayor Fem.

21:30 - IFES vs Alta Gracia - Mayor. Masc. Zona A

22:10 - Los Buitres vs Univ. de San Juan - Mayor. Masc. Zona B

Cancha 2

17:00 - CIOS vs Univ. de San Juan - Mayor. Masc. Zona B

17:40 - Alta Gracia vs Quilmes - Juv. Masc. Zona B

18:20 - Sol de Mayo vs Albatros - Juv. Masc. Zona A

19:00 - Alta Gracia vs Muni. de Quilmes - Juvenil Fem.

20:20 – Acto Inaugural

20:50 - Quilmes vs Univ. de San Juan - Mayor Fem.

21:30 - Only Beach vs Onkel - Mayor Masc. Zona B

22:10 - Sol de Mayo vs Alianza San Juan - Mayor Masc. Zona A