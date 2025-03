Habrá combates profesionales en el "José Maria Gatica"

El boxeo en San Luis atraviesa un momento de auge sin precedentes. Con un total de 157 pugilistas inscriptos, la edición 2025 del Campeonato Provincial de Boxeo Amateur ‘José María Gatica’ promete aún más competencia y espectáculo. Desde su regreso de la mano del gobernador Claudio Poggi, el certamen experimentó un crecimiento exponencial: pasó de 80 a 157 inscriptos, de 7 a 14 fechas y de 27 a 37 gimnasios en toda la provincia.

Este viernes 7 de marzo no solo será la segunda fecha del campeonato, sino que habrá un hecho sin precedentes en la historia del torneo: el cuadrilátero recibirá dos peleas profesionales.

La velada, que tendrá lugar en el club Sociedad Española con entrada libre y gratuita, a partir de las 21:00, contará con dos combates que prometen emociones arriba y abajo del ring. En la categoría súper ligero, Leila Milena Robledo (San Luis) se enfrentará a Rocío Tamara Gatica (La Punta). En tanto, en la categoría pluma, Luz ‘La Vikinga’ Córdoba (San Luis) medirá fuerzas con Romina ‘La Guerrera’ Melgar, pugilista peruana radicada en Córdoba.

Pero más allá de la expectativa que despiertan estos combates profesionales, el verdadero espíritu del Campeonato Provincial de Boxeo es ofrecer una plataforma para los pugilistas amateurs de todos los gimnasios de la provincia. Por eso, en esta segunda fecha, cinco combates amateurs serán parte del calendario oficial:

Categoría 69 kg – JuvenilesMilagros Alaníz (Gym ‘El Luchador’) vs. Camila Oropeza (Gym ‘El Salvador’)

Categoría 56 kg – MayoresBrian Vázquez (Gym ‘Cristian Box’) vs. Juan Rojas (Gym ‘El Luchador’)

Categoría 64 kg – JuvenilesYamil Barroso (Gym ‘Jani Box’) vs. Santino Rodríguez (Gym ‘Mi Raza Box’)

Categoría 64 kg – JuvenilesIsaías Aguilera (Gym ‘El Luchador’) vs. David Orozco (Gym ‘El Salvador’)

Categoría 91 kg – MayoresRodrigo Quevedo (Gym ‘El Luchador’) vs. Franco Acuña (Gym ‘Micaela Luján’).

