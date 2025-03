Maipú no pudo con Patronato, 1 a 1 en la Fortaleza

El equipo de Juan Manuel Sara no jugó bien y no pudo sumar de a tres en su estadio pero generó algunas situaciones de gol en el segundo tiempo para ganar el partido y tuvo que contentarse con sumar solo de a uno. No obstante hay conformidad por la campaña realizada hasta este momento.

Matías Viguet tuvo la primera que tapó Cháves. Luego Tomás Silva tuvo una chance clara con un disparo que pegó en el palo. Luego tuvo la victoria Viguet y su remate pegó en el travesaño. En líneas generales fueron estas las chances más claras del Cruzado para ganar el partido que terminó igualado 1 a 1.

Los goles

A los 28 minutos Maipú abrió el marcador. Tras un cambio de frente desde el mediocampo, Luciano Paredes controló sobre el sector derecho, cerca del córner, e intentó un centro al área, pero la pelota se desvió en el camino y se le metió por arriba al segundo palo de Iván Chávez para el 1 a 0.

Patronato lo empató a los 37 minutos. El rojinegro recuperó en la zona media y Juan Barinaga jugó rápido con Valentín Pereyra, quien llegó hasta el fondo sobre el carril derecho y asistió a Julián Marcioni, que de zurda logró 1 a 1, el primer tiempo terminaba con ese resultado que no se modificaría.

En la próxima fecha Maipú jugará en Santiago del Estero frente a Güemes, el domingo 23 de marzo desde las 17, el conjunto botellero sacó solo un punto (este en el Omar Higinio Sperdutti) de 6 posibles, no pudo treparse a la punta ni conseguir su tercera victoria al hilo como local.

El Cruzado quedó quinto en la tabla de posiciones con 10 puntos, a dos del líder Racing de Córdoba. Patronato, por su parte, quedó 13ro con 6 unidades.

Sintesis:

Deportivo Maipú: 1

Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Lucas Faggioli, Arón Aguero, Lucas Vallejo; Gastón Mansilla, Matías Villarreal, Marcelo Eggel, Franco Saccone; Pío Bonacci, Agustín Gaitán. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Matías Viguet x Mansilla, Nicolás Del Priore x Gaitán, Tomás Silva x Saccone, Iván Sandoval x Bonacci, Diego Ramirez x Eggel.

Patronato: 1

Iván Cháves; Julián Navas, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Ian Escobar; Juan Pablo Barinaga, Santiago Gallucci Otero, Valentín Pereyra, Emanuel Moreno; Julián Marcioni, Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Luciano Pacco x Barinaga, Augusto Picco x Gallucci Otero, Fernando Diaz x Moreno, Valentín Villarreal x Bonansea, Federico Castro x Pereyra.

Goles: PT: 20: Paredes (DM), 38: Marcioni (P)

Árbitro: Adrián Franklin.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti.

Fotos Prensa Deportivo Maipú