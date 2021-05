Bento: los sonidos del silencio

Es extraño que ante un hecho conmocionante en Mendoza, como es la imputación a un juez federal, los partidos políticos estén muteados. Estamos a poco tiempo de las elecciones y se trata del juez federal con competencia electoral en Mendoza.



Mendoza que se enorgullece de su calidad institucional ha tenido en los últimos años, hechos conmocionantes con importantes magistrados federales. Los temas referidos a la justicia no atañen sólo a los escándalos de Comodoro Py sino que se dan en la justicia federal de varias provincias y Mendoza no es la excepción.

En materia electoral Walter Bento ha sido un juez correcto sin mayores observaciones, no se lo ha denunciado por parcialidad o por incumplir sus funciones.

Bento

La imputación penal es gravísima. No conozco el expediente y por lo tanto no me corresponde opinar sobre el mismo, en tanto me merece respeto el fiscal federal Vega que ha realizado la acusación. La acusación al juez, su familia, abogados y otros se basa en actividades fraudulentas que habrían favorecido a peces gordos vinculados con la droga y el contrabando.

En Mendoza hay un caso exactamente opuesto. Hace unos años me tocó ser testigo de parte ante el Consejo de la Magistratura junto con la Dra. Elisa Carrió, a favor del juez federal Luis Leiva al que grandes empresarios y políticos consiguieron destituir.



Quiero señalar la diferencia: Leiva procesó y ordenó la prisión de varios directivos de los bancos provinciales, el Banco de Mendoza y el de Previsión Social. Fue contra grupos económicos muy importantes. El caso más recordado fue el de Raúl Moneta que vació y quebró los dos bancos, además se profugó cuando se ordenó su detención.

Era tan grande su poder político que consiguió que destituyera a Leiva. La magnitud del caso estalló en el Senado de los Estados Unidos. Un tercer país aclaró lo que la justicia federal y el poder político argentino había ocultado y protegido, esto es a los importantes grupos empresarios que se vieron beneficiados en nuestro país.

Quiero resaltar que cuando me refiero al poder político me estoy refiriendo al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación, porque el Consejo de la Magistratura está integrado por representantes del Poder Judicial, profesionales del derecho y legisladores nacionales.

En este momento familiares de Bento, abogados y otros están detenidos mientras él está libre y en sus funciones.

Es curioso que en un año en el que hay elecciones, el juez objetado continúa en su puesto y a cargo de las elecciones nacionales que se van a realizar en pocos meses.



Leiva

Finalmente quiero señalar la conducta de Leiva que fue destituido y al otro día comenzó a caminar tribunales como cualquier abogado. Hoy transita las calles de nuestra provincia como un ciudadano más.

Nunca tuvo observaciones de vida ostentosa, viajes, autos, casas, inversiones, como se ha dado a conocer en este caso pero lo más importante de todo es un hecho muy poco conocido, el juez Leiva en silencio y soledad, ante la injusticia cometida contra su persona, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha tenido un significativo pronunciamiento.

Ha declarado admisible el reclamo de Leiva, una señal muy importante porque esto indica que ha sido mal destituido. El Estado argentino tiene que declarar sobre este tema y lo viene dilatando.

En el caso de no hacerlo deberá resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así como debimos concurrir con la Dra. Carrió al Congreso de los EEUU para probar lo que acá se ocultaba y protegía, Leiva tuvo que recurrir a otro tribunal internacional. Espero que lo de Bento no termine igual.

Fdo. CPN Gustavo Gutierrez

Ex Diputado Nacional

Referente de la Coalición Cívica en Mendoza