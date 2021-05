El Lobo de local no puede, perdió con Chicago y no pudo volver a la punta

El triunfo para Gimnasia y Esgrima hubiera significado alcanzar a Atlanta en el liderazgo de las posiciones de su zona, enfrente estaba Nueva Chicago ocupando los ultimos lugares de la tabla, pero otra vez de local no pudo el Lobo y quedó en tercera posición, lo antecede Tigre un punto más arriba,

Desde el inicio del partido ante el Torito el equipo dirigido por Diego Pozo fue en busca de marcar la diferencia, Lentini por poco pudo haber convertido y eso hubiera cambiado el partido, posteriormente Llama estuvo a punto de convertir un gol olímpico pero no solo no llegó el gol mensana sino que por el contrario en una contra letal Aquino puso en ventaja a Nueva Chicago cuando se había jugado un minuto adicional de la primera etapa.

No fue el mismo Lobo que goleó a Chacarita la semana pasada, no fue claro, tampoco efectivo y a pesar que el árbitro adicionó 7 minutos no volvió a contar con alguna chance precisa como para por lo menos no quedar con las manos vacías, son 3 derrotas con esta en 5 presentaciones jugando en su cancha. Parece cosa de Mandinga. Gimnasia fue a buscarlo con alma y corazón pero en ningun momento pudo hacer sufrir al arquero visitante. No es un dato menor decir que Nueva Chicago en Mendoza consiguió su primer triunfo en el campeonato.

En la próxima fecha Gimnasia y Esgrima visitará a Almirante Brown.

Sintesis:

Gimnasia y Esgrima: 0

Alejo Tello; Gabriel Vallés; Diego Mondino, Franco Meritello y Lucas Carrizo: Santiago López García, Iván Ramírez, Marcos Gelabert y Cristian Llama; Santiago González y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo/ Cambios: Joan Juncos por Santiago López, Brian Andrada por Llama, Tomás López y Oscar Garrido por Carrizo y Valles y Nery Espinoza por González.

Nueva Chicago: 1

Alan Minaglia; Matías Fernández, Enzo Lettieri, Jonatan Fleita y Alan Lorenzo; Julián Cosi, Maximiliano Correa, Gonzalo Miceli y José Luis Fernández; Rodrigo Aquino y Sebastián Matos. DT: Ezequiel Giaccaglia/ Cambios: Alejandro Aranda por Aquino, Alejandro Melo por Cossi y Juan Cruz Monteagudo por Mattos.

El gol: PT: 46: Aquino (NCH)

Árbitro: Andrés Gariano/ Estadio Víctor Antonio Legrotaglie