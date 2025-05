Arquitecto presenta su libro “El buscador de estrellas”

El espacio cultural ubicado en plaza Independencia recibirá, este sábado, a Jorge Ricardo Ponte. El autor presentará su libro “El buscador de estrellas”, una novela-ensayo que aborda el devenir de una familia de origen italiano, desde 1833 hasta el presente. La obra de Ponte es una historia posible -entre cientos de miles- de emigrantes europeos que partieron en la búsqueda de nuevos horizontes y oportunidades.

Reza la sinopsis: “Creer en el destino no debería colocarnos ante un fatalismo inexorable. Para nada. Uno podría mirar retrospectivamente la trayectoria de su propia vida y advertir, así, en cuáles momentos éste jugó un rol preponderante y en cuáles otros los hechos fueron simples consecuencias de nuestras acciones, felices o desdichadas, acertadas o no. A veces, uno toma plena conciencia de que allí algo sucedió. En esa decisión o en esa elección, en ese enclave fue cuando el azar intervino o jugó fuerte en nuestra vida. Por ello, si algo debió ocurrir, no dependió tanto del empeño puesto como de la mediación eventual del destino (...)”.

Sobre el autor

Jorge Ricardo Ponte nació en Mendoza en 1975. Arquitecto y doctor de L’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, con especialidad en sociología.

Obtuvo el diploma “III° Curso de Calificación y Actualización sobre Restauración de Monumentos”, por la Universitá degli Studi di Firenze (Italia, 1978), y el diplôme D’Études Spécialisées sur L’Amérique Latine (D.E.S.A.L.), por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, Paris III (Francia, 1994/96).

Ponte es becario de Investigación del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) (1985/88) e investigador principal del CONICET (1988-2020). Obtuvo la prestigiosa BECA GUGGENHEIM Memorial Foundation para América Latina y el Caribe, en Humanidades, Arquitectura, Planificación y Diseño (NYC, USA, 2010).