Rivalidad y legado en el regreso del boxeo a Concarán

Más que una batalla entre gimnasios, la última pelea de la noche en Concarán reflejó la historia de dos entrenadores con un camino compartido: de campeonatos provinciales a la formación de nuevos talentos. Leonardo ‘Junior’ Amitrano y Esteban ‘El Turco’ Stodulsky dieron el salto al profesionalismo y hoy transmiten su legado desde sus propias escuelas de boxeo.

Más allá de la rivalidad que podría establecerse entre los dos de la misma ciudad, tienen muchas cosas en común: sus técnicos fueron boxeadores surgidos de los campeonatos provinciales, se convirtieron en profesionales y en la actualidad entrenan a sus propios boxeadores.

Leonardo Fabio Amitrano, apodado ‘Junior’, ganó tres ediciones del Torneo Provincial ‘José María Gatica’, realizados durante la primera gestión de Poggi, dos de ellos en forma consecutiva. Sus actuaciones lo llevaron a integrar la selección argentina ‘Los Cóndores’ que disputó la Liga Mundial de Boxeo (Word Series Boxing) en San Luis.

Acá en Concarán, hace 10 años logramos el primer triunfo ante Polonia y aunque esa noche no me tocó pelear, formé parte de ese grupo”, recordó el púgil mercedino quien había debutado con la Selección en la fecha anterior realizada en Potrero de los Funes ante Azerbaiján.

“Con mis viejos siempre hicimos todo a pulmón entre los dos: entrenando y esforzándonos cada día. Gracias a Dios, el entrenamiento y la dedicación que les pusimos, pudimos llegar muy lejos. Fui campeón sudamericano dos veces como profesional y este campeonato amateur lo gané tres veces. Hice una linda carrera y estamos tomando decisiones a ver si volvemos o no”, dijo ‘Junior’ resumiendo su carrera.

Mientras tanto, Amitrano se convirtió en técnico de boxeo “y es algo muy lindo el conjunto que se arma cuando vos tenés chicos entrenando, la amistad que genera también, porque para mí no son solamente alumnos, son mis compañeros, mis amigos, porque yo los trato como si fuesen amigos míos, como mi familia, porque el boxeo es mi familia”.

Ahora ‘Junior’ se pone más nervioso como técnico que como boxeador antes de subir a un ring porque el nombre que uno se hace en este deporte también genera una responsabilidad que hay que saber sobrellevar.

“La mayoría me ven como la figura del gimnasio, y trato de transmitirles todo lo que he vivido en esto y que ellos vayan de a poquito, sumar experiencia y puedan llegar como yo o quizás más alto”, concluyó.

El primer torneo provincial ‘José María Gatica’ hizo su debut el 17 de marzo de 2013. Esteban ‘El Turco’ Stodulsky fue uno de los que participó, convertiéndose en profesional un año después.

“Arranqué muy abajo: tanto amateur como profesional, hemos andado por todas las provincias representando a San Luis. Tengo una trayectoria larga, peleando con los mejores, siempre yendo a enfrentar a ‘los caballos del comisario’, como quien dice, el boxeador del promotor, con los número uno, campeones argentinos. Acá peleamos con la ‘Hiena’ Barrios, campeón del mundo”, contó Stodoulsky, resumiendo su trayectoria.

‘El Turco’, además de entrenar, debía trabajar para lograr mantenerse y sostener ese ritmo se hizo difícil. “A los 32 años tomé la decisión de colgar los guantes y abrirme mi gimnasio y entrenar a los chicos, sacarlos de las calles. Tengo chicos convencionales, con discapacidad. Trasmito lo que amo y tanto me gusta, que es ser boxeador”, señaló.

Stodulsky sostuvo que “tanto Villa Mercedes como San Luis tienen muy buenos semilleros, hay muy buenos boxeadores. Yo tengo chicos que trabajan, van a la escuela y entrenan. El que hoy ganó, salió de trabajar y vino a pelear. Y así, como tantos de mis alumnos que vienen de abajo, como es el boxeo, un deporte humilde que saca a los chicos de la calle y tienen ese sueño de ser campeón, ya sea argentino o sudamericano y quien no quita poder soñar con el título del mundo”.

Ser entrenador genera otro tipo de satisfacciones que Esteban Stodulsky sintetizó así: “Es muy lindo y es de otra manera. Estuve trabajando casi tres años en La Pedrera, en el parque, y enseñaba a niños con discapacidad, con síndrome de Down, con restricción. Esos niños se ponían un par de guantes y te decían: ‘profe, ¿vamos a jugar?’. Tiene tantas cosas lindas este deporte que me ha dado y me sigue dando. Así que, transmito lo que he ido aprendiendo año tras año”, cerró.