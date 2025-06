Metallica Experience: tributo mendocino en el Teatro Plaza

La agrupación mendocina de reciente formación desembarcará en el escenario del Plaza con una propuesta explosiva para los fanáticos del heavy metal.



Liderada por Pablo Sánchez en voz, junto a Marcos Tentracoste en guitarra rítmica y coros, Israel Ferreyra en guitarra líder, Nacho Timi en batería y Pablo Manino en bajo, el grupo brindará un tributo fiel y poderoso al legado de Metallica.



La banda se prepara a full para el show que se hará sentir el próximo 19 de junio a las 21 en el Teatro Plaza, que incluirá los temas más conocidos de los distintos álbumes, desde Kill ´Em All, pasando por Ride The Lightning, Master of Puppets, And Justice for All, Black Album hasta Hardwired. “Nuestro show tiene mucho respeto por la banda, buscamos que las canciones suenen lo más parecido posible y que los fans se vayan contentos con los grandes éxitos del grupo”, dicen los chicos de Metalmanía.



Será un show cargado de energía y precisión, una cita imperdible para los amantes del metal y para quienes deseen revivir la potencia y la emoción del universo Metallica, de la mano de músicos mendocinos comprometidos con la calidad y el respeto por la obra original. Las entradas ya están a la venta en EntradaWeb.

Acerca de la banda

Metalmanía se formó en enero de 2025 y su nombre rinde homenaje a uno de los que barajó Metallica al iniciar su carrera. Se trata de una banda tipo “revival”, que recorre todas las etapas del grupo, desde Kill ´Em All hasta los últimos discos, incluyendo un vestuario que se inspira en su época de oro, que va del 89 al 93.

“Consideramos que Metallica es una de las bandas más grandes de todas las épocas, creadora de un estilo muy importante, el trash metal, que se originó en la costa oeste de EEUU. Para nosotros el desafío es grande, porque son temas muy complejos, con tempos muy acelerados, solos de guitarra y batería muy técnicos y la voz de James Hetfield, que es lo que toca a mí, también es difìcil”, agrega Pablo Sánchez, vocalista de la banda.

A futuro, dentro de los planes de Metalmanía – Metallica Experience está llevar su show y esta experiencia musical a otras provincias como San Juan, San Luis, Buenos Aires y posiblemente también Chile.

Más información en IG: metalmaniametallicaexperience