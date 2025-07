San Martín repudia detención de su nuevo jugador

La reciente detención de Matías Orihuela, flamante refuerzo de San Martín de San Juan, ha generado un fuerte malestar en la dirigencia del club, especialmente en su presidente, Jorge Miadosqui. El hecho ocurrió el lunes pasado en Potrerillos, Mendoza, cuando el jugador fue aprehendido por la Policía Vial tras cometer una infracción de tránsito y resistirse al accionar policial.

/contenido/18118/jugador-agrede-a-policia-en-control-vial-en-lujan

Según la versión oficial, Orihuela cruzó una doble línea amarilla con su camioneta negra y, al ser detenido, descendió del vehículo en actitud hostil. Se habría negado a entregar su documentación, insultó a los efectivos, golpeó al Oficial Ayudante Cañizares y profirió amenazas, asegurando ser futbolista profesional. Todo el episodio fue registrado por una BodyCam policial.

Indignación en San Martín por la detención de Matías Orihuela en Mendoza

Desde el club, la reacción no se hizo esperar. En diálogo con Diario Huarpe, Miadosqui cuestionó duramente el proceder de la Justicia mendocina, asegurando que no comprende el “ensañamiento” contra el jugador. Además, expresó su preocupación por no poder comunicarse con Orihuela: “No lo dejan hablar con nadie, ni siquiera con el abogado del club que ya está en Mendoza”.

El presidente también afirmó que el club actuó conforme a los protocolos legales e incluso ofreció alojamiento al jugador. Sin embargo, se mostró alarmado por la posibilidad de que Orihuela sea trasladado a una unidad penal, ya que fue imputado por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves.

La causa está en manos del fiscal Horacio Iturbide, quien ordenó el traslado del jugador a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo. Mientras tanto, la dirigencia sanjuanina insiste en que el trato judicial ha sido excesivo y sigue muy de cerca la evolución del caso.