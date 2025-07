El teatro como espacio de sanación y transformación de las personas

Actor, director, dramaturgo, docente y apasionado por la comunicación. Carlos Pedrosa no se queda quieto. Licenciado y Profesor en Comunicación Social egresado de la UNCuyo hace casi tres décadas eligió el teatro como modo de expresión y desde entonces ha construido una carrera sólida, comunitaria y profundamente transformadora.



El próximo agosto, su elenco “Sagrada Familia” subirá a escena tres nuevas producciones, con funciones escalonadas en el Centro Cultural Le Parc. Lo hará desde el proyecto actual de Carlos, denominado “Los Epicúreos del Teatro”.

"Soy alguien a quien le gusta dirigir lo que escribe y estar en el proceso de construcción de las cosas, para luego deleitarse con el resultado del trabajo en equipo", afirma Pedrosa, con la claridad de quien ha hecho de la expresión una forma de vida.



Una pasión que atraviesa los años

Carlos comenzó a actuar a los 18 años en el elenco “Arte Sano”, dirigido por Liliana Cattutti. Desde entonces, ha transitado tanto los escenarios como la gestión cultural —fue parte del equipo de la Dirección de Cultura de Las Heras—, la formación de elencos estudiantiles y comunitarios, y hasta la producción audiovisual. Además, fue uno de los protagonistas de “Los Hijos del Valle”, una serie transmitida en Chile en 2007.



-¿Cómo nace tu interés por el teatro y cómo llegás al comunitario?

-Mi interés nace en el 5° año del secundario cuando pisé por primera vez un escenario en el Elenco Artesano, que pertenecía al Colegio Compañía de María. En ese momento, sentí una vibración diferente, una energía que me inundaba y me sentí profundamente feliz. De ahí siempre soñé con proyectos ligados a la actuación, no solamente como actor sino como director y creador de historias. El teatro comunitario vino a mí de sorpresa, me ofrecieron armar un grupo para un Centro Comunitario llamado Sagrada Familia, de ahí el nombre del Elenco, y la propuesta es que fuera para adultos mayores. Dado que nunca había trabajado con ese rango etáreo mi respuesta fue sí. Pudimos presentar 4 obras en este formato a lo largo de 10 años.

Precisamente, por esos giros inesperados de la vida, hoy el teatro comunitario es la máxima pasión de Carlos. “Las personas que, a veces sin formación actoral previa, se entregan con compromiso absoluto. Eso me motivó a crear proyectos más exigentes y profesionales, porque este elenco (en referencia a Sagrada Familia) es eso: profesional. Ensayan con frío o calor, y siempre quieren crecer. Tienen hambre de gloria”, asegura con una mezcla de alegría y orgullo.

Los Epicúreos del Teatro: filosofía y escena



El proyecto “Los Epicúreos del Teatro” nace con motivo del 15º aniversario del elenco. Inspirado en el epicureísmo —la corriente filosófica que propone el placer intelectual y la serenidad como caminos hacia la felicidad—, Pedrosa propuso a su elenco un reto sin precedentes: estrenar tres obras en un mismo mes.



“Empecé a escribir con esa idea en mente y pude dividir al grupo en tres subgrupos. Este año se sumaron nuevos integrantes, desde una nena de 6 años hasta una adulta mayor de 86. El teatro genera milagros como ese”, remarca apasionado.



Así nacieron las tres obras que se estrenarán en agosto, con 21 actores en escena, de todas las edades. El primer estreno es este sábado 2 de agosto y las entradas ya están a la venta. Su historia y la creación de esta ambiciosa y entretenida propuesta.

Las obras

“El último paso”

Estreno: 2 de agosto – 21 h

Sala Armando Tejada Gómez, Centro Cultural Le Parc

Comedia dramática

13 actorices (actores y actrices).

Entradas: https://www.entradaweb.com.ar/evento/be7619c0/step/1



“Comité de bienvenida”

Estreno: 15 de agosto – 21 h

Sala Armando Tejada Gómez, Centro Cultural Le Parc

Comedia

8 actorices



“Vancana”

Estreno: 29 de agosto – 21 h

Sala Armando Tejada Gómez, Centro Cultural Le Parc

Thriller psicológico

3 actorices

Entradas de estas 2 obras, a la venta próximamente a través de la boletería del Le Parc y plataformas online.



La cocina detrás del telón



“Nos reunimos los sábados y martes en el Centro Comunitario Sagrada Familia de El Plumerillo. A veces sumamos más días según lo necesiten las obras. En los ensayos dividimos al elenco por subgrupos, para poder trabajar más a fondo. Pero lo más valioso es el compromiso: todos están dispuestos a ensayar las veces que sea necesario”, cuenta Pedrosa.

El resultado es una dinámica que combina arte, aprendizaje y vínculo. “El teatro sana, el teatro cura y el teatro salva. Lo veo en cada ensayo. Personas que se transforman, que se redescubren. Es una experiencia profundamente humana”, describe con visible emoción.



Del escenario al papel



Además de su trabajo escénico, Pedrosa también ha volcado su experiencia al mundo editorial. En 2022 publicó “Pasar la llama”, un libro que reúne las obras escritas hasta ese momento y reflexiona sobre el valor transformador del teatro, con aportes desde el Counseling, una disciplina que busca facilitar el crecimiento personal y el bienestar integral de individuos y grupos.

Este 2025, Carlos prepara un nuevo libro, en colaboración con el filósofo José Luis Trejo, que documentará el proceso creativo de “Los Epicúreos del Teatro” y publicará los guiones de las tres obras que verán la luz en agosto.



Una invitación abierta



Con entusiasmo y sensibilidad, Pedrosa deja una reflexión final: “Me gusta ver a las personas expresarse; los adolescentes, los adultos mayores, los adultos jóvenes. Todos. El saber comunicarse mejora la salud mental, la autoestima, la vida misma. Por eso digo que me gusta pensar al teatro como un acto de sanación colectiva”.

Las funciones de agosto prometen emoción, humor, profundidad y, sobre todo, una celebración del talento y la pasión que puede encontrarse en cada rincón de Mendoza.



Equipo técnico de las obras

● Idea, Guión y Dirección: Carlos Pedrosa

● Producción: La Vereda Alta – Gabriela Lavarello

● Asistentes de Producción: Carlos Gigena, Oriana Quintero, Sara Quintero

● Escenografía: Noelia Barrionuevo

● Técnica: Iván Vera

● Diseño gráfico: Sergio Álvarez Cabaña

● Fotografía: Ferchu Rodríguez

● Comunicación digital: Fogón Agencia