El Lobo mendocino sumó un punto más en Río Cuarto

Gimnasa y Esgrima terminó la primera rueda con una sola derrota y fue de visitante y ante el lider su homónimo jujeño, ya es respetado afuera donde no sale a buscar el punto salvador como la mayoría de los equipos, muestra de ello es que a los 12 minutos de juego ya estaba ganando en la propia casa del León del Imperio.

Descuidaron a Ferreyra y el goleador no perdonó poniendo en ventaja al Lobo quien cuidó la pelota, se retrasó si, pero no exageradamente y hasta se permitio alguna aproximación, el dueño de casa llego a la igualdad pero fue a traves de un penal, no falló Garnerone desde los 12 pasos y se fueron al descanso con el resultado 1 a 1.

Acicateado por sus parciales Estudiantes fue en busca de la victoria, repondió muy bien Gimnasia aguantando el resultado favorable, aunque tal vez sufriendo mas de la cuenta, pero logro el objetivo buscado, no perder, lo que ha logrado en sus ultimas tres presentaciones fuera de Mendoza.

Ahora el Lobo vuelve a casa para enfrentar en la proxima fecha a una débil formación como lo es Talleres de Remedios de Escalada que por el momento está descendiendo de categoria,, el partido ha sido programado para el próximo domingo a las 15.30 en ell Victor Legrotaglie.

Posiciones en la Zona B: Gimnasia y Esgrima de Jujuy 36 puntos, Deportivo Morón y Gimnasia y Esgrima de Mendoza 33, Chacarita Juniors 32, Estudiantes de Rio Cuarto 31, Chaco For Ever y Temperley 29, Estudiantes de Buenos Aires 26, hasta acá los 8 clasificados para los play off finales para el ascenso a la Primera Division.

Sintesis

Estudiantes de Río Cuarto: 1

Brian Olivera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Lucas Angelini; Martin Garnerone, Alejandro Cabrera, Fabio Vázquez, Brian Orosco; Mauro Valiente, Agustín Fontana. DT: Iván Delfino./ Cambios: Lucas Gonzalez x Garnerone, Federico Alvarez x Vazquez, Javier Ferreira x Orosco, Facundo Cobos x Fontana, Saúl Nelle x Valient..

Gimnasia y Esgrima: 1

César Rigamonti; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Facundo Lencioni; Enzo Gaggi; Gastón Espósito, Nicolás Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán./ Cambios: Jeremias Rodriguez Puch x Gaggi, Brian Andrada x Espósito.

Goles: PT: 12: Ferreyra (GyE), 40: Garnerone de penal (ERC)

Árbitro: Brian Ferreyra

Estadio: Antonio Candini

Fotos Prensa