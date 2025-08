Volvió a ganar Gimnasia y se mantiene en la punta

En el primer partido de Ariel Broggi en el Victor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima logró un importante triunfo (segundo consecutivo) ante Mitre de Santiago del Estero lo que le permite seguir liderando las posiciones, junto al Gimnasia jujeño pero con la ventaja para los mensanas mendocinos de tener un partido menos jugado, el que debe frente a Deportivo Morón a jugarse en cancha del Gallito pero que todavía no tiene fecha.

El único gol del partido lo convirtió el defensor Imanol González quien también se había hecho presente en el marcador la fecha pasada en Santa Fe ante Colón, aunque no fue la mejor versión de Gimnasia en el campeonato el triunfo es a todas luces justificado porque fue el que puso condiciones para ser merecedor de los tres puntos en juego.

En la zona son punteros Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Gimnasia y Esgrima de Mendoza con 46 puntos, por diferencia de gol primero los norteños,, pero no es un dato menor decir que los mendocinos tienen un partido menos jugado. Luego se ubican Chacarita Juniors y Chaco For Ever con 43, precisamente los chaqueños serán los próximos rivales del Lobo, el domingo que viene a las 15.30, Temperley tiene 42 puntos, Estudiantes de Rio Cuarto 41, Deportivo Morón y Estudiantes de Buenos Aires 39, hasta acá los clasificados.

Volviendo al partido el gol llegó un minuto despues de una gran jugada que pudo ser apertura del marcador, con un cabezazo de Servetto arriba del travesaño, despues Gimnasia tuvo un tiro libre a favor y tras una serie de rebotes Imanol Gonzalez convertiría el único tanto del partido.

El otro equipo mendocino de la Primera Nacional, Deportivo Maipú no jugó su encuentro frente a San Martín de Tucumán porque el equipo norteño tenía programado su encuentro frente a River Plate por Copa Argentina, partido que finalizó con la victoria de los Millonarios 3 a 0.

Cabe consignar que no hubo fútbol de Primera División (Torneo Clausura) porque cuando se confeccionó el fixture la fecha coincidía con las elecciones PASO, pero al ser estas anuladas en lugar de adelantar la fecha siguiente se decidio un mini descanso y que los clubes que siguen participando de la Copa Argentina adelantaran sus compromisos.

Sintesis

Gimnasia y Esgrima:

Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Matías Recalde; Brian Andrada, Fermín Antonini, Matías Muñoz, Facundo Lencioni; Jeremías Rodríguez Puch y Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi./ Cambios: Federico Torres x Servetto, Gastón Espósito x Lencioni, Luciano Cingolani x Antonini, Brian Ferreyra x Adrada, Ignacio Antonio x Rodriguez Puch.

Mitre: 0

Luciano Jachfe; Brian Mieres, Oscar Piris, Octavio Moscarelli, Marcos Sánchez; Matias Kabalín, Juan Alesandroni, Rodrigo González; David Gallardo, Santiago Rosales y Rodrigo Salinas. DT: Gabriel Schürrer.

Gol: ST: 31 Ferreyra (GyE).

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Víctor Legrotaglie.

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima