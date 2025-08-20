En un cicuito en Casa de Gobierno se correrá la fecha

San Rafael capital del hóckey social con más de 40 equipos
San Rafael volvió a vibrar con el inicio del *Torneo Clausura de Hockey Acción*, uno de los certámenes de hockey social más importantes de la Argentina.
Este domingo 24 de agosto, a partir de las 9:00 horas se concentrará a los ciclistas en Casa de Gobierno, departamento de Ciudad, donde se disputará la 4da fecha de la temporada de pista a las 10:00 horas.
Circuito: 900m, en Casa de Gobierno, departamento de Ciudad .
Habrá competiciones para todas las categorías (élite, sub-23, damas, máster, juveniles y niños) y las inscripciones se realizarán el mismo domingo en la concentración.
El Boulevard Dorrego fue escenario de una jornada a puro ciclismo, con gran acompañamiento del público y el respaldo de la Municipalidad de Guaymallén.
La 3° fecha de la Temporada de Pista y Critérium 2025 se disputó en el corazón de Guaymallén, donde el circuito de 1000 metros sobre el Boulevard Dorrego reunió a ciclistas, familias y fanáticos de este deporte que crece cada año en la provincia.
El gran protagonista de la jornada fue Camilo Mendoza, representante del equipo Diberboll, quien se consagró ganador tras una competencia intensa y muy disputada. El podio se completó con Ramiro Castro, del equipo Municipalidad de Guaymallén, en el segundo lugar, y Facundo Ambrossi, de la Municipalidad de Godoy Cruz, en el tercero.
También se destacaron los triunfos de Tomás Guerrero en la categoría Juveniles y de Florencia Bajouth en la categoría Damas, consolidando una fecha que dejó en claro el talento joven y femenino que impulsa el ciclismo mendocino.
La Municipalidad de Guaymallén no solo fue anfitriona del evento, sino que también brindó un fuerte acompañamiento, facilitando la logística y convocando a la comunidad a ser parte de la fiesta deportiva. La presencia de familias y vecinos en el Boulevard Dorrego dio un marco único a la jornada, reafirmando el compromiso del departamento con el desarrollo del ciclismo.
La temporada continuará el próximo domingo 24 de agosto, con una nueva cita en Casa de Gobierno, en Ciudad, donde se espera otra gran convocatoria para seguir disfrutando de la adrenalina sobre ruedas.
Fotos: Asociación Ciclista Mendocina
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
La Municipalidad de Godoy Cruz organiza esta maratón en el Parque San Vicente para alumnos de 4to año de las escuelas del departamento el 21 de setiembre.
Bajo el lema “Corre por la Nutrición Infantil”, el Municipio de la capital mendocina acompaña esta iniciativa que une deporte y solidaridad.
Tanto Huracan Las Heras como Deportivo Guaymallén han ganado los 6 partidos disputados del Clausura de la Liga, a 2 puntos le siguen Argentino y Fadep.
San Luis vive un fin de semana a puro rugby con curso infantil gratuito, campus juvenil y la quinta fecha del torneo provincial en Chancay.
Aunque el marcador parezca exagerado no se puede discutir la legitimidad del triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia, un Azul muy desteñido.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
En sendos controles de Gendarmería, efectivos detectaron los paquetes con droga, en un colectivo y un camión respectivamente. Los involucrados fueron detenidos.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.