En un cicuito en Casa de Gobierno se correrá la fecha

Este domingo 24 de agosto, a partir de las 9:00 horas se concentrará a los ciclistas en Casa de Gobierno, departamento de Ciudad, donde se disputará la 4da fecha de la temporada de pista a las 10:00 horas.

Circuito: 900m, en Casa de Gobierno, departamento de Ciudad .

Habrá competiciones para todas las categorías (élite, sub-23, damas, máster, juveniles y niños) y las inscripciones se realizarán el mismo domingo en la concentración.

Guaymallén vibró con la 3° fecha de la Temporada de Pista y Critérium 2025

El Boulevard Dorrego fue escenario de una jornada a puro ciclismo, con gran acompañamiento del público y el respaldo de la Municipalidad de Guaymallén.

La 3° fecha de la Temporada de Pista y Critérium 2025 se disputó en el corazón de Guaymallén, donde el circuito de 1000 metros sobre el Boulevard Dorrego reunió a ciclistas, familias y fanáticos de este deporte que crece cada año en la provincia.

El gran protagonista de la jornada fue Camilo Mendoza, representante del equipo Diberboll, quien se consagró ganador tras una competencia intensa y muy disputada. El podio se completó con Ramiro Castro, del equipo Municipalidad de Guaymallén, en el segundo lugar, y Facundo Ambrossi, de la Municipalidad de Godoy Cruz, en el tercero.

También se destacaron los triunfos de Tomás Guerrero en la categoría Juveniles y de Florencia Bajouth en la categoría Damas, consolidando una fecha que dejó en claro el talento joven y femenino que impulsa el ciclismo mendocino.

La Municipalidad de Guaymallén no solo fue anfitriona del evento, sino que también brindó un fuerte acompañamiento, facilitando la logística y convocando a la comunidad a ser parte de la fiesta deportiva. La presencia de familias y vecinos en el Boulevard Dorrego dio un marco único a la jornada, reafirmando el compromiso del departamento con el desarrollo del ciclismo.

La temporada continuará el próximo domingo 24 de agosto, con una nueva cita en Casa de Gobierno, en Ciudad, donde se espera otra gran convocatoria para seguir disfrutando de la adrenalina sobre ruedas.



Fotos: Asociación Ciclista Mendocina