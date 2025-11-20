Omar Asad deja de ser el técnico del Tomba

San Juan clasificó a la Liga Nacional de Goalball
El equipo A cayó 10-9 en la final del Regional Centro Norte, pero logró el pase directo
El Turco firmó contrato hasta el 2026, hay una cláusula de rescición si no se conseguían los objetivos. El 13 de diciembre hay elecciones en Godoy Cruz.Deportes20/11/2025Deportes CuyoNoticias
A pesar que Omar Asad a través de las redes sociales había expresado su deseo de continuar al frente de la dirección técnica de Godoy Cruz en la "obligación" - palabras suyas- del regreso a Primera Division, la dirigencia tombina tomó la decisión de rescindir el contrato con el Turco y buscar otra alternativa para el torneo de la Primera Nacional.
Si bien se especula que la determinación de la elección del nuevo cuerpo técnico será despues de las elecciones para renovar autoridades en la institución y se barajaron varias alternativas sonó con fuerza el nombre de Luis García quien en Mendoza ya dirigiera en la divisional en que jugará Godoy Cruz, al Deportivo Maipú.
Fue muy corto el ciclo de Omar Asad en su corto regreso, dos empates en Mendoza contra San Martin de San Juan y Riestra y caída en Tucuman frente a Atlético. Junto al Turco tambien se van quienes lo acompañaron en este brevisimo ciclo, el "Mago" David Fernandez, el "Fideo" Fernandez, el "Flaco" Osvaldo Miranda y el resto de sus colaboradores.
Tambien hay bajas en el plantel, Guillermo "Pol" Fernandez quien al parecer a los 34 años tendria en mente abandonar la práctica activa del fútbol, aunque otra versión habla que el ex jugador de Boca Juniors no quiere jugar en el ascenso y buscaria otros horizontes. También se irían Maximiliano Porcel y otros jugadores están en carpeta en otros clubes.
El pasado domingo 16 de noviembre, Asad expresó en sus redes sociales: “Orgulloso de ser parte de Godoy Cruz Antonio Tomba. El trabajo de todos para volver es ya y todos juntos. No es un objetivo volver,..ES UNA OBLIGACIÓN !! Vamos TOMBA CARAJOOOOO. Sin embargo desde la dirigencia tombina no estaban de acuerdo con su continuidad.
Hay dos listas para las elecciones (en este caso Chapini y Manzur enfrentados cada uno en distintas listas). El plantel está licenciado hasta el 9 de diciembre, pero hablando de partidas, hay dos jugadores que casi con seguridad no seguirán en el club ya que se recibieron pedidos por sus pases desde el exterior, Santino Andino y Agustín Auzmendi.
El equipo A cayó 10-9 en la final del Regional Centro Norte, pero logró el pase directo
La fase final de la competencia nacional de rugby masculino se disputará hasta el domingo en las instalaciones del San Juan Rugby Club, Santa Lucía.
El equipo, formado por siete jugadores de Villa Mercedes y cinco de San Luis, selló el tercer puesto con un partidazo ante Mendoza al que venció 3 a 2.
El salto de la natación sanluiseña: podios en Chile con un equipo joven, ocho nadadores menores de 16 años y seis que representan a los natatorios estatales.
Independiente Rivadavia le ganó de visitante a Defensa y Justicia, salió del último puesto de la tabla y engrosa su promedio para la próxima temporada.
Faltan tres fechas para el final del certamen, luego los 8 mejores pelearán por el título del campeón. Por el Regional Fadep le ganó a Argentino en San José.
Excelente comienzo de temporada de ciclismo de ruta, fue en Junin para la primera carrera de la temporada de ruta con la disputa del Criterium Apertura.
Los trasandinos se impusieron al combinado albiceleste en los penales tras igualar 2 a 2 en varones, pero en femenino el oro fue para las Aguilas.
La propuesta es una Jornada de Control Integrado de la Salud Masculina, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la sede de Godoy Cruz.
Se trata del modelo de inteligencia artificial más potente hasta ahora, diseñado para mejorar la comprensión multimodal y ofrecer capacidades avanzadas de razonamiento, programación y actuación como agente.
El equipo A cayó 10-9 en la final del Regional Centro Norte, pero logró el pase directo
Un camión volcó y quedó al costado de la ruta, la conductora, de nacionalidad brasileña, está en buen estado. Tránsito normal por el momento
El Turco firmó contrato hasta el 2026, hay una cláusula de rescición si no se conseguían los objetivos. El 13 de diciembre hay elecciones en Godoy Cruz.