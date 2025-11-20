Omar Asad deja de ser el técnico del Tomba

A pesar que Omar Asad a través de las redes sociales había expresado su deseo de continuar al frente de la dirección técnica de Godoy Cruz en la "obligación" - palabras suyas- del regreso a Primera Division, la dirigencia tombina tomó la decisión de rescindir el contrato con el Turco y buscar otra alternativa para el torneo de la Primera Nacional.

Si bien se especula que la determinación de la elección del nuevo cuerpo técnico será despues de las elecciones para renovar autoridades en la institución y se barajaron varias alternativas sonó con fuerza el nombre de Luis García quien en Mendoza ya dirigiera en la divisional en que jugará Godoy Cruz, al Deportivo Maipú.

Fue muy corto el ciclo de Omar Asad en su corto regreso, dos empates en Mendoza contra San Martin de San Juan y Riestra y caída en Tucuman frente a Atlético. Junto al Turco tambien se van quienes lo acompañaron en este brevisimo ciclo, el "Mago" David Fernandez, el "Fideo" Fernandez, el "Flaco" Osvaldo Miranda y el resto de sus colaboradores.

Tambien hay bajas en el plantel, Guillermo "Pol" Fernandez quien al parecer a los 34 años tendria en mente abandonar la práctica activa del fútbol, aunque otra versión habla que el ex jugador de Boca Juniors no quiere jugar en el ascenso y buscaria otros horizontes. También se irían Maximiliano Porcel y otros jugadores están en carpeta en otros clubes.

El pasado domingo 16 de noviembre, Asad expresó en sus redes sociales: “Orgulloso de ser parte de Godoy Cruz Antonio Tomba. El trabajo de todos para volver es ya y todos juntos. No es un objetivo volver,..ES UNA OBLIGACIÓN !! Vamos TOMBA CARAJOOOOO. Sin embargo desde la dirigencia tombina no estaban de acuerdo con su continuidad.

Hay dos listas para las elecciones (en este caso Chapini y Manzur enfrentados cada uno en distintas listas). El plantel está licenciado hasta el 9 de diciembre, pero hablando de partidas, hay dos jugadores que casi con seguridad no seguirán en el club ya que se recibieron pedidos por sus pases desde el exterior, Santino Andino y Agustín Auzmendi.