El Clausura de la Liga Mendocina entra en su recta final

Bruno “Chuky” Contreras se quedó con el Criterium Apertura
Excelente comienzo de temporada de ciclismo de ruta, fue en Junin para la primera carrera de la temporada de ruta con la disputa del Criterium Apertura.
Liga Mendocina de Futbol
Fecha 22 - Torneo Clausura
UNCuyo 1 (Villalba)
Academia Chacras 3 (Navarrete, Peinado, Perruzzi)
Luján 2 (Echave, De Ipola)
Gutierrez 0
CEC 2 (Gonzalez, Guzmán)
Fray Luís Beltrán 3 (Villarreal 2, Vargas)
Leonardo Murialdo 4 (Rodríguez, Valdeomillos, Orellano, Romero)
Eva Peron 0
Fadep 0
San Martín 2 (Flores, Bernabé).
Huracán Las Heras 0
Centro Deportivo Rivadavia 0
Guaymallén 9 (Soria 4, Fondere 2, Sanfilippo, Corica, López)
AMUF 1 (Albornoz)
Palmira 6 (Carmona 3, Suárez 2, Capelli)
Universitario 0
Deportivo Maipú 3 (Barrera 2, Sabatini)
Luzuriaga 0
Independiente Rivadavia 3 (Leiva, Aranda, Godoy)
Cicles Club Lavalle 0
Atlético Argentino 6 (Cuvertino, E. Lucero 2, Zanettini)
Rodeo del Medio 0 .
Gimnasia y Esgrima 3 (Zambudio, Videla, Úbeda)
Andes Talleres 2 (Giuliani, Acosta)
Posiciones Tabla Anual
Guaymallén 96, Argentino 94, Luján 92, Fadep 91, San Martin 84, Huracán 82, Gimnasia 76, Murialdo 75, Godoy Cruz 69, Andes Talleres y Maipú 67, Independiente 63, Palmira y Beltrán 61, CEC, UNCuyo y Rivadavia 59, Gutierrez 45, Lavalle 40, Eva Perón 38, Universitario 33, Luzuriaga y Rodeo del Medio 27, AMUF 23.
Próxima fecha
AMUF-Gimnasia/ Andes Talleres-UNCuyo/ Academia Chacras de Coria-Huracán Las Heras/ Centro Deportivo Rivadavia-CEC/ Fray Luis Beltrán-Independiente Rivadavia/ Lavalle-Palmira/ Universitario - Luján/ Gutierrez-Godoy Cruz/ Luzuriaga-Murialdo/ Rodeo del Medio-Fadep/ Atlético San Martin-Deportivo Guaymallén
Regional Federal (4ta fecha)
Argentino 1 (E. Lucero)- Fadep 3 (Klusener 2, Ortega)
La Dormida 1 (Trigo)- Arenas Raffo 0
Huracán San Rafael - Ferro Carril Oeste
(juegan el martes)
Malargüe 2 (Ortiz, Bravo)- Rincón del Atuel 1 (Fernandez)
Pacífico 5 (Peñaloza 2, Tejada, Inostroza, Estigarribia) - Vialidad 1 (Rojas)
Villa Atuel 0- Sportivo Pedal 0
San Carlos 1- Eugenio Bustos 1
Los trasandinos se impusieron al combinado albiceleste en los penales tras igualar 2 a 2 en varones, pero en femenino el oro fue para las Aguilas.
Los dos mejores equipos del pais se enfrentaron en Benavidez, bien católica la disputa, los curas frente a los cardenales, se impusieron estos 38 a 15.
Más allá que el triunfo de Aldosivi en Mar del Plata ante San Martín de San Juan lo condenaba, ni siquiera pudo romper la racha de no ganar en su cancha.
Un camión Iveco que transportaba una estructura de hierro impactó una cabina de peaje vacía en el límite de San Luis y Mendoza. No hubo heridos.
Las selecciones albicelestes Senior y Sub 19, tanto masculinas como femeninas, avanzaron a las finales del Panamericano de Hockey sobre Patines.
Las medallas logradas fueron seis en total, sumando tres de atletismo, una de vóley, una de ciclismo y una de taekwondo. 160 atletas en 9 disciplinas.
Fue una doble jornada del Campeonato Sanjuanino de Enduro el fin de semana de sábado 8 y domingo 9 de noviembre correspondiente a la 9ª y 10ª fecha.
La prestigiosa revista Wine Enthusiast distinguió a la bodega en los Wine Star Awards 2025, uno de los reconocimientos más influyentes de la industria vitivinícola mundial.
Más de 300 metros de exposición mostraron proyectos educativos, productivos y tecnológicos en el Parque de Mayo. Celebración de la educación técnica en San Juan
Un hombre de 75 años falleció tras ser embestido por un colectivo en Rawson. La Policía investiga cómo ocurrió el impacto que terminó con su vida.
