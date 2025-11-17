El Clausura de la Liga Mendocina entra en su recta final

Te puede interesar

Bruno “Chuky” Contreras se quedó con el Criterium Apertura Deportes CuyoNoticias Deportes 16/11/2025 Excelente comienzo de temporada de ciclismo de ruta, fue en Junin para la primera carrera de la temporada de ruta con la disputa del Criterium Apertura.

Chile campeón en senior Panamericano de Selecciones Deportes CuyoNoticias Deportes 16/11/2025 Los trasandinos se impusieron al combinado albiceleste en los penales tras igualar 2 a 2 en varones, pero en femenino el oro fue para las Aguilas.

Marista cayó ante Newman en la final del Nacional de clubes Deportes CuyoNoticias Deportes 16/11/2025 Los dos mejores equipos del pais se enfrentaron en Benavidez, bien católica la disputa, los curas frente a los cardenales, se impusieron estos 38 a 15.

Godoy Cruz descendió en el Gambarte, pena infinita en la Bodega Deportes CuyoNoticias Deportes 15/11/2025 Más allá que el triunfo de Aldosivi en Mar del Plata ante San Martín de San Juan lo condenaba, ni siquiera pudo romper la racha de no ganar en su cancha.

Carga ancha de camión destrozó peaje en Desaguadero Periodistas CuyoNoticias Deportes 15/11/2025 Un camión Iveco que transportaba una estructura de hierro impactó una cabina de peaje vacía en el límite de San Luis y Mendoza. No hubo heridos.

Panamericano, victorias argentinas ante Brasil y Chile Deportes CuyoNoticias Deportes 15/11/2025 Las selecciones albicelestes Senior y Sub 19, tanto masculinas como femeninas, avanzaron a las finales del Panamericano de Hockey sobre Patines.

Oro en los Binacionales para el voley masculino sanjuanino Deportes CuyoNoticias Deportes 15/11/2025 Las medallas logradas fueron seis en total, sumando tres de atletismo, una de vóley, una de ciclismo y una de taekwondo. 160 atletas en 9 disciplinas.