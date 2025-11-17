Paso Cristo Redentor Habilitado

El Clausura de la Liga Mendocina entra en su recta final

Faltan tres fechas para el final del certamen, luego los 8 mejores pelearán por el título del campeón. Por el Regional Fadep le ganó a Argentino en San José.

Fecha 22 - Torneo Clausura

Liga Mendocina, Guaymallén manda en la Anual

UNCuyo 1 (Villalba)
Academia Chacras 3 (Navarrete, Peinado, Perruzzi)

Luján 2 (Echave, De Ipola)
Gutierrez 0

CEC 2 (Gonzalez, Guzmán)
Fray Luís Beltrán 3 (Villarreal 2, Vargas)

Leonardo Murialdo 4 (Rodríguez, Valdeomillos, Orellano, Romero)
Eva Peron 0

Fadep 0
San Martín 2 (Flores, Bernabé).

Huracán Las Heras 0
Centro Deportivo Rivadavia 0 

Guaymallén 9 (Soria 4, Fondere 2, Sanfilippo, Corica, López)
AMUF 1 (Albornoz)

Palmira 6 (Carmona 3, Suárez 2, Capelli) 
Universitario 0

Deportivo Maipú 3 (Barrera 2, Sabatini) 
Luzuriaga 0 

Independiente Rivadavia 3 (Leiva, Aranda, Godoy) 
Cicles Club Lavalle 0 

Atlético Argentino 6 (Cuvertino, E. Lucero 2, Zanettini) 
Rodeo del Medio 0 . 

Gimnasia y Esgrima 3 (Zambudio, Videla, Úbeda) 
Andes Talleres 2 (Giuliani, Acosta)

Posiciones Tabla Anual 

Guaymallén 96, Argentino 94, Luján 92, Fadep 91, San Martin 84, Huracán 82, Gimnasia 76, Murialdo 75, Godoy Cruz 69, Andes Talleres y Maipú 67, Independiente 63, Palmira y Beltrán 61, CEC, UNCuyo y Rivadavia 59, Gutierrez 45, Lavalle 40, Eva Perón 38, Universitario 33, Luzuriaga y Rodeo del Medio 27, AMUF 23.

Liga Mendocina, Palmira

Próxima fecha 

AMUF-Gimnasia/ Andes Talleres-UNCuyo/ Academia Chacras de Coria-Huracán Las Heras/ Centro Deportivo Rivadavia-CEC/ Fray Luis Beltrán-Independiente Rivadavia/ Lavalle-Palmira/ Universitario - Luján/ Gutierrez-Godoy Cruz/ Luzuriaga-Murialdo/ Rodeo del Medio-Fadep/ Atlético San Martin-Deportivo Guaymallén 

Regional, goleó Pacifico

Regional Federal (4ta fecha)

Argentino 1 (E. Lucero)- Fadep 3 (Klusener 2, Ortega)
La Dormida 1 (Trigo)- Arenas Raffo 0

Huracán San Rafael - Ferro Carril Oeste
(juegan el martes)
Malargüe 2 (Ortiz, Bravo)- Rincón del Atuel 1 (Fernandez)
Pacífico 5 (Peñaloza 2, Tejada, Inostroza, Estigarribia) - Vialidad 1 (Rojas)
Villa Atuel 0- Sportivo Pedal 0
San Carlos 1- Eugenio Bustos 1

