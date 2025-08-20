San Rafael capital del hóckey social con más de 40 equipos

Con más de 40 equipos inscriptos y cientos de jugadores en cancha, el departamento se consolida como un verdadero polo deportivo de la disciplina en Cuyo y todo el país.*

Este año participan 46 equipos distribuidos en categorías *Primera A, B y C, Mamis y Caballeros,* con la incorporación de combinados de Malargüe y General Alvear, lo que amplía aún más la presencia regional de la competencia.

El torneo, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad nació en 2014 y -desde entonces- no ha parado de crecer, tanto en cantidad de jugadores como en nivel competitivo.

*Formación desde la base*

El hockey en San Rafael no se limita a la competencia. Desde el Municipio se impulsa la disciplina a través de los programas de iniciación deportiva, que hoy alcanzan a unos 3.000 niños y niñas en centros distribuidos en Ciudad y distritos.

Allí, los más pequeños dan sus primeros pasos en el deporte, con el acompañamiento de profesores y materiales adecuados.

*Infraestructura de primer nivel*

El desarrollo del hockey ha sido posible gracias a la inversión sostenida en infraestructura deportiva.

Actualmente, San Rafael cuenta con tres canchas municipales de césped sintético, ubicadas en el Polideportivo N°2, Cuadro Nacional y Monte Comán, lo que permite ampliar la práctica y garantizar el acceso en distintos puntos del departamento.

*Deporte, inclusión y comunidad*

El Hockey Acción no solo es competencia: es inclusión, compañerismo y calidad de vida. Desde “Iniciación Deportiva” hasta “Mamis” el deporte se convierte un espacio de encuentro; una propuesta integral para todas las edades.

Fotos La Ventana de San Rafael