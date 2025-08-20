San Rafael capital del hóckey social con más de 40 equipos

En un cicuito en Casa de Gobierno se correrá la fecha
Disputadas tres fechas, Facundo Ambrossi lidera las posiciones con 13 puntos, Bruno Contreras 11, Camilo Mendoza 8, Franco Vecchi y Ramiro Castro 5,
San Rafael volvió a vibrar con el inicio del *Torneo Clausura de Hockey Acción*, uno de los certámenes de hockey social más importantes de la Argentina.Deportes20/08/2025Deportes CuyoNoticias
Con más de 40 equipos inscriptos y cientos de jugadores en cancha, el departamento se consolida como un verdadero polo deportivo de la disciplina en Cuyo y todo el país.*
Este año participan 46 equipos distribuidos en categorías *Primera A, B y C, Mamis y Caballeros,* con la incorporación de combinados de Malargüe y General Alvear, lo que amplía aún más la presencia regional de la competencia.
El torneo, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad nació en 2014 y -desde entonces- no ha parado de crecer, tanto en cantidad de jugadores como en nivel competitivo.
El hockey en San Rafael no se limita a la competencia. Desde el Municipio se impulsa la disciplina a través de los programas de iniciación deportiva, que hoy alcanzan a unos 3.000 niños y niñas en centros distribuidos en Ciudad y distritos.
Allí, los más pequeños dan sus primeros pasos en el deporte, con el acompañamiento de profesores y materiales adecuados.
El desarrollo del hockey ha sido posible gracias a la inversión sostenida en infraestructura deportiva.
Actualmente, San Rafael cuenta con tres canchas municipales de césped sintético, ubicadas en el Polideportivo N°2, Cuadro Nacional y Monte Comán, lo que permite ampliar la práctica y garantizar el acceso en distintos puntos del departamento.
El Hockey Acción no solo es competencia: es inclusión, compañerismo y calidad de vida. Desde “Iniciación Deportiva” hasta “Mamis” el deporte se convierte un espacio de encuentro; una propuesta integral para todas las edades.
Fotos La Ventana de San Rafael
Disputadas tres fechas, Facundo Ambrossi lidera las posiciones con 13 puntos, Bruno Contreras 11, Camilo Mendoza 8, Franco Vecchi y Ramiro Castro 5,
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
La Municipalidad de Godoy Cruz organiza esta maratón en el Parque San Vicente para alumnos de 4to año de las escuelas del departamento el 21 de setiembre.
Bajo el lema “Corre por la Nutrición Infantil”, el Municipio de la capital mendocina acompaña esta iniciativa que une deporte y solidaridad.
Tanto Huracan Las Heras como Deportivo Guaymallén han ganado los 6 partidos disputados del Clausura de la Liga, a 2 puntos le siguen Argentino y Fadep.
San Luis vive un fin de semana a puro rugby con curso infantil gratuito, campus juvenil y la quinta fecha del torneo provincial en Chancay.
Aunque el marcador parezca exagerado no se puede discutir la legitimidad del triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia, un Azul muy desteñido.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
La Municipalidad de Godoy Cruz organiza esta maratón en el Parque San Vicente para alumnos de 4to año de las escuelas del departamento el 21 de setiembre.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
En sendos controles de Gendarmería, efectivos detectaron los paquetes con droga, en un colectivo y un camión respectivamente. Los involucrados fueron detenidos.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.