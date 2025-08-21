Guillermo Benenati: Embajador del golf mendocino

El Tomba eliminado de la Copa Sudamericana
Godoy Cruz perdio con Atletico Mineiro 1 a 0 y terminó su participación en el certamen internacional, el lunes por el Clausura recibirá a Vélez Sarsfield.
El reconocido golfista mendocino continúa impulsando el golf regional con una destacada trayectoria deportiva y su liderazgo en la organización de eventos.Deportes21/08/2025Deportes CuyoNoticias
Con títulos como Campeón Argentino de Menores, Campeón Sudamericano de Mayores y ganador de la Copa Los Andes, Benenati ha representado a Argentina en competencias internacionales en México, Brasil, Uruguay y Chile. En Mendoza, ha sido campeón en múltiples ocasiones y ostenta el récord del Club de Campo Mendoza con 63 golpes.
En 2025, GB Golf organiza 3 torneos:
● Torneo: Viaja con tu cuarto a Córdoba en La Vacherie Country Golf - Septiembre 5 y 6.
La cuarta edición del Mendoza Golf Tour este circuito contará con seis fechas clasificatorias en algunos de los principales clubes de Mendoza:
● Mendoza Norte Golf Club – 20 de septiembre
● Golf Club Andino – 4 de octubre
● Club de Campo Mendoza – 18 de octubre
● Amancay Golf Club – 25 de octubre
● La Vacherie Country Golf – 15 de noviembre
● El Nevado Golf Club – 20 de noviembre
● Gran Final: La Vacherie Country Golf – 30 de noviembre
El gran premio para el ganador será un viaje a Florida, EE.UU., para vivir la experiencia de presenciar el Arnold Palmer Invitational, uno de los torneos más icónicos del PGA Tour.
Como broche de oro de la temporada, se disputará la tercera edición de la Benenati Cup, torneo por invitación que reúne a los mejores jugadores de Mendoza junto a invitados especiales. Se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre en el Club de Campo Mendoza, y contará con la presencia de bodegas como principales sponsors, en un entorno donde el golf y el vino se unen en una experiencia de alto nivel
Estos eventos reúnen a jugadores de élite y a un público exclusivo, creando espacios de networking ideales para marcas premium. En esta edición participan sponsors como Goldstein, Caliptra Creative House, CRIBA, Hormiserv, Vespa, Clínica de Cuyo, Bodega Siete Fincas, Pulenta Estate, Grupo América,Casa Flora Natural, entre otros.
Heredero de una tradición golfística y creador del proyecto Mendoza Norte, Benenati reafirma su papel como referente y embajador del golf mendocino y argentino.
Godoy Cruz perdio con Atletico Mineiro 1 a 0 y terminó su participación en el certamen internacional, el lunes por el Clausura recibirá a Vélez Sarsfield.
Delfina Dibella Latorre y Ramiro Videla Páez disputaron las pruebas de pelotón en ruta con la Selección Argentina de ciclismo en Asunción.
El aporte de Godoy Cruz Municipio fue clave para desarrollar las tareas en el nuevo espacio de la histórica institución. Mil socios disfrutan las instalaciones.
La excursión botellera por Salta y Tucumán le fue adversa, ni el fin de semana en Salta ni en Tucumán, perdió ambos partidos, anoche con San Martin 2 a 1.
El Municipio de Godoy Crua realizará un importante despliegue por el encuentro entre el Expreso y Atlético Mineiro, se denomina Operativo Tomba.
San Rafael volvió a vibrar con el inicio del *Torneo Clausura de Hockey Acción*, uno de los certámenes de hockey social más importantes de la Argentina.
Disputadas tres fechas, Facundo Ambrossi lidera las posiciones con 13 puntos, Bruno Contreras 11, Camilo Mendoza 8, Franco Vecchi y Ramiro Castro 5,
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
Un hombre de 23 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar $40.000 a un chofer de DIDI tras simular ser pasajero. La UFI Flagrancia investiga el caso.
Dos hombres armados robaron $100 mil en una estación de servicio en San Juan, pero fueron detenidos gracias a la intervención policial.
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil resolvió dejar sin efecto la sanción administrativa que limitaba la posibilidad de Aerolíneas de incorporar nuevas rutas y frecuencias a partir de septiembre.
El Municipio de Godoy Crua realizará un importante despliegue por el encuentro entre el Expreso y Atlético Mineiro, se denomina Operativo Tomba.