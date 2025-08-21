Avanza la construcción del microestadio del Club Obras

El Tomba eliminado de la Copa Sudamericana
Godoy Cruz perdio con Atletico Mineiro 1 a 0 y terminó su participación en el certamen internacional, el lunes por el Clausura recibirá a Vélez Sarsfield.
El aporte de Godoy Cruz Municipio fue clave para desarrollar las tareas en el nuevo espacio de la histórica institución. Mil socios disfrutan las instalaciones.Deportes21/08/2025Deportes CuyoNoticias
Las tareas de construcción del microestadio del Club Obras Sanitarias avanzan fuertemente gracias al impulso de la Municipalidad de Godoy Cruz y de la Subsecretaría de Deportes, por lo que más de mil socios disfrutarán de este espacio. El intendente Diego Costarelli y el subsecretario Federico Chiapetta recorrieron el lugar que será prontamente inaugurado.
El recinto, de 1500 metros cuadrados, comenzó a desarrollarse en 2019. El aporte de la comuna fue fundamental para poder agilizar las acciones.
Asimismo, el Municipio colaboró con el cálculo de ingeniería y el proyecto de obra; la limpieza del terreno; excavaciones de bases; el ensamblado del techo; el equipamiento para el montaje; la compra de chapas para el techo y los hierros y el hormigón elaborado.
La entidad cuenta con una gran cantidad de deportes y actividades que se realizan en sus instalaciones y permiten brindarle a niños y jóvenes un espacio de desarrollo y contención.
Así, la terminación del microestadio permitirá que algunos equipos de diferentes disciplinas puedan disputar sus encuentros en su sede y no tener que alquilar en otros espacios.
Godoy Cruz perdio con Atletico Mineiro 1 a 0 y terminó su participación en el certamen internacional, el lunes por el Clausura recibirá a Vélez Sarsfield.
Delfina Dibella Latorre y Ramiro Videla Páez disputaron las pruebas de pelotón en ruta con la Selección Argentina de ciclismo en Asunción.
El reconocido golfista mendocino continúa impulsando el golf regional con una destacada trayectoria deportiva y su liderazgo en la organización de eventos.
La excursión botellera por Salta y Tucumán le fue adversa, ni el fin de semana en Salta ni en Tucumán, perdió ambos partidos, anoche con San Martin 2 a 1.
El Municipio de Godoy Crua realizará un importante despliegue por el encuentro entre el Expreso y Atlético Mineiro, se denomina Operativo Tomba.
San Rafael volvió a vibrar con el inicio del *Torneo Clausura de Hockey Acción*, uno de los certámenes de hockey social más importantes de la Argentina.
Disputadas tres fechas, Facundo Ambrossi lidera las posiciones con 13 puntos, Bruno Contreras 11, Camilo Mendoza 8, Franco Vecchi y Ramiro Castro 5,
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
Un hombre de 23 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar $40.000 a un chofer de DIDI tras simular ser pasajero. La UFI Flagrancia investiga el caso.
Dos hombres armados robaron $100 mil en una estación de servicio en San Juan, pero fueron detenidos gracias a la intervención policial.
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil resolvió dejar sin efecto la sanción administrativa que limitaba la posibilidad de Aerolíneas de incorporar nuevas rutas y frecuencias a partir de septiembre.
El Municipio de Godoy Crua realizará un importante despliegue por el encuentro entre el Expreso y Atlético Mineiro, se denomina Operativo Tomba.