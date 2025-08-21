Paso Cristo Redentor Cerrado

Avanza la construcción del microestadio del Club Obras

El aporte de Godoy Cruz Municipio fue clave para desarrollar las tareas en el nuevo espacio de la histórica institución. Mil socios disfrutan las instalaciones.

Deportes21/08/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Godoy Cruz Municipio, Club Obras
Club Obras SanitariasGodoy Cruz Municipio

Las tareas de construcción del microestadio del Club Obras Sanitarias avanzan fuertemente gracias al impulso de la Municipalidad de Godoy Cruz y de la Subsecretaría de Deportes, por lo que más de mil socios disfrutarán de este espacio. El intendente Diego Costarelli y el subsecretario Federico Chiapetta recorrieron el lugar que será prontamente inaugurado.

El recinto, de 1500 metros cuadrados, comenzó a desarrollarse en 2019. El aporte de la comuna fue fundamental para poder agilizar las acciones.

Asimismo, el Municipio colaboró con el cálculo de ingeniería y el proyecto de obra; la limpieza del terreno; excavaciones de bases; el ensamblado del techo; el equipamiento para el montaje; la compra de chapas para el techo y los hierros y el hormigón elaborado.

Godoy Cruz Municipio, Obras Sanitarias

La entidad cuenta con una gran cantidad de deportes y actividades que se realizan en sus instalaciones y permiten brindarle a niños y jóvenes un espacio de desarrollo y contención.

Así, la terminación del microestadio permitirá que algunos equipos de diferentes disciplinas puedan disputar sus encuentros en su sede y no tener que alquilar en otros espacios.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email