Avanza la construcción del microestadio del Club Obras

Las tareas de construcción del microestadio del Club Obras Sanitarias avanzan fuertemente gracias al impulso de la Municipalidad de Godoy Cruz y de la Subsecretaría de Deportes, por lo que más de mil socios disfrutarán de este espacio. El intendente Diego Costarelli y el subsecretario Federico Chiapetta recorrieron el lugar que será prontamente inaugurado.

El recinto, de 1500 metros cuadrados, comenzó a desarrollarse en 2019. El aporte de la comuna fue fundamental para poder agilizar las acciones.

Asimismo, el Municipio colaboró con el cálculo de ingeniería y el proyecto de obra; la limpieza del terreno; excavaciones de bases; el ensamblado del techo; el equipamiento para el montaje; la compra de chapas para el techo y los hierros y el hormigón elaborado.

La entidad cuenta con una gran cantidad de deportes y actividades que se realizan en sus instalaciones y permiten brindarle a niños y jóvenes un espacio de desarrollo y contención.

Así, la terminación del microestadio permitirá que algunos equipos de diferentes disciplinas puedan disputar sus encuentros en su sede y no tener que alquilar en otros espacios.