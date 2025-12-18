Asalto armado a farmacia en Godoy Cruz, Mendoza

Accidente en Ruta 143 deja una mujer muerta
Un furgón con 14 pasajeros volcó en San Carlos (prov. de Mendoza); un niño sufrió fractura y una mujer de 80 años que murió tras ser trasladada.
El jueves por la noche, una farmacia de Godoy Cruz fue asaltada por dos hombres armados. El hecho ocurrió cerca de las 21.10 horas, cuando empleados del comercio estaban dentro del local. Bajo amenazas con un arma de fuego, los delincuentes robaron dinero, documentos y un teléfono celular, y escaparon sin ser detenidos.
Un comercio del centro, escenario del robo
El asalto se registró en una farmacia ubicada en la esquina de Paso de los Andes y Armani, una zona con movimiento comercial y tránsito frecuente. Según el reporte policial, los autores ingresaron al local de manera sorpresiva. No se informó sobre daños materiales ni disparos. La secuencia fue rápida y generó tensión entre quienes se encontraban trabajando en ese momento.
Las víctimas y lo sustraído
Las personas afectadas fueron identificadas como A.F., de 22 años; M.I.H., de 54; y R.R.A., de 35. A los empleados les sustrajeron billeteras con documentación personal, dinero en efectivo por un total de 140 mil pesos y un teléfono celular. No hubo personas heridas, aunque se reportó un fuerte impacto emocional tras el episodio.
El modo de actuar de los asaltantes
De acuerdo con la reseña oficial, los dos sujetos actuaron mediante amenazas directas con un arma de fuego. Exigieron la entrega de pertenencias y dinero, y evitaron prolongar su permanencia en el lugar. Tras concretar el robo, se dieron a la fuga. No se difundieron descripciones físicas ni el medio utilizado para escapar.
Intervención policial y judicial
La denuncia fue radicada en la Comisaría 27°, que tomó las primeras actuaciones. Intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que quedó a cargo de la investigación. En esta etapa se analizan registros de cámaras de seguridad de la zona y se recaban testimonios para reconstruir el recorrido previo y posterior de los sospechosos.
Contexto y medidas posteriores
El hecho se suma a otros episodios delictivos ocurridos en áreas comerciales del Gran Mendoza. Tras el asalto, personal policial realizó un relevamiento en las inmediaciones y dio aviso a móviles de la zona. Las autoridades recordaron la importancia de denunciar de inmediato y aportar cualquier dato que pueda resultar útil para la causa.
Estado de la investigación
Hasta el cierre, no se habían informado detenciones ni recuperos de lo robado. La Fiscalía continúa con las tareas investigativas para identificar a los responsables. El caso permanece en etapa inicial, a la espera de avances que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
