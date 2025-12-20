Policia detuvo a hombre armado con prontuario en Maipú

Un hombre de 39 años fue detenido el sábado 20 de diciembre por la noche en Maipú, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de una persona armada. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje, que logró aprehender al sospechoso y secuestrar un arma de fuego.

El aviso que activó la intervención

Todo comenzó alrededor de las 20.30, cuando varios llamados ingresaron al sistema de emergencias. Quienes se comunicaron señalaron que un sujeto manipulaba un arma en la vía pública. La situación generó preocupación en la zona y motivó el rápido desplazamiento de personal policial hacia el cruce de las calles Lisandro Moyano y Verón, en el departamento de Maipú.

Intento de fuga y seguimiento

Al arribar al lugar, los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje observaron al individuo señalado. Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar a pie. En su huida ingresó a una vivienda ubicada en el barrio Torcacitas M-C. Los uniformados mantuvieron el seguimiento visual y aseguraron el perímetro para evitar riesgos a terceros y preservar la escena.

Ingreso al domicilio y aprehensión

La vivienda a la que ingresó el sospechoso pertenece a una mujer que resultó ser su tía. Según se informó, la propietaria autorizó el ingreso del personal policial. Con esa habilitación, los efectivos entraron al domicilio y lograron reducir y aprehender al hombre sin que se registraran personas lesionadas durante el procedimiento.

El hallazgo del arma

Durante la requisa del inmueble, los policías realizaron una búsqueda minuciosa. En el interior de un microondas encontraron un arma de fuego tipo pistola calibre .40, marca Bersa. El arma fue secuestrada como elemento de prueba. El hallazgo confirmó la información aportada por los vecinos y reforzó la intervención realizada minutos antes.

Identidad y situación judicial

El detenido fue identificado como E. I., de 39 años. De acuerdo con datos oficiales, registraba medidas judiciales pendientes, entre ellas un pedido de paradero con fecha 3 de octubre de 2025 y órdenes de captura emitidas el 5 y el 16 de diciembre del mismo año. Estos antecedentes fueron informados a la autoridad judicial interviniente.

Antecedentes y actuaciones posteriores

Además de las medidas vigentes, el hombre cuenta con un extenso historial de antecedentes penales. Entre ellos figuran hechos de abuso de arma, robos simples y robos agravados, con registros que se remontan a los años 2004, 2007, 2011, 2012, 2023 y 2025. Tras su detención, quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal y los pasos a seguir.