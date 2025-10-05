Mendoza: Comienza la inscripción a primer grado 2026

Zonda: Viento moderado dejó 15 incidentes menores
La Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza (DGE) informó las fechas, pautas y requisitos para la inscripción a primer grado del nivel primario correspondiente al ciclo lectivo 2026. El proceso comenzará este lunes 6 de octubre y se desarrollará en cuatro instancias que se extenderán hasta fines de noviembre.
El objetivo es garantizar el derecho a la educación y asegurar que todas las familias mendocinas puedan acceder a este importante trayecto educativo que marca el inicio de la escolaridad obligatoria.
📄 Documentación requerida
Las familias deberán presentar:
Documento Nacional de Identidad del niño o niña (original y copia).
Partida de nacimiento (original y copia).
En caso de no poseer documentación, el equipo directivo deberá garantizar la inscripción dejando constancia de la situación.
Para niños y niñas con discapacidad: Certificado Único de Discapacidad (CUD) o certificado médico, constancia de domicilio cercano a la escuela e informe de seguimiento educativo.
🗓️ Cronograma de inscripción
Primera instancia (6 al 9 de octubre):
Estudiantes de Nivel Inicial Anexos (JIA) a escuelas primarias y Nivel Inicial nucleado (JIN) que comparten edificio con el Nivel Primario.
Segunda instancia:
13 al 17 de octubre: hermanos y estudiantes de la misma institución.
20 al 24 de octubre: estudiantes con discapacidad.
27 al 31 de octubre: hijos e hijas del personal docente y no docente de la escuela.
3 al 7 de noviembre: niños y niñas articulados desde JIE/JIN e hijos del personal de esos jardines.
Tercera instancia (3 al 7 de noviembre):
Nuevos aspirantes con domicilio cercano o laboral al establecimiento o por elección familiar.
Del 17 al 20 de noviembre, las escuelas publicarán las vacantes otorgadas.
Cuarta instancia (25 al 28 de noviembre):
Asignación de bancos por Supervisión a niños y niñas sin banco en escuelas con vacantes disponibles.
La DGE remarcó que este proceso busca transparencia y equidad, y que cada etapa está diseñada para priorizar la cercanía, continuidad y necesidades de las familias.
