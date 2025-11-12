Empleo: ofrecen 50 mil becas para capacitación gratuita y online

FOPEA alerta por censura judicial en Tucumán
El Foro de Periodismo Argentino rechazó la cautelar que prohíbe a periodistas y productores de CCC referirse a fiscales y magistrados provinciales.
Banco Santander, junto con la plataforma educativa Coursera, lanzó estas plazas gratuitas para el programa Santander Skills for Work, iniciativa que busca mejorar la empleabilidad mediante formación online en las habilidades más demandadas del mercado laboral.Sociedad12/11/2025Redacción CuyoNoticias
Las personas mayores de 18 años de los 13 países participantes podrán inscribirse hasta el 9 de diciembre a través de Santander Open Academy, la plataforma global de aprendizaje del banco. No es necesario tener título universitario ni ser cliente de la entidad.
Los beneficiarios accederán durante 12 meses a más de 80 cursos diseñados por universidades y expertos internacionales, enfocados en áreas como inteligencia artificial, liderazgo, innovación, marketing, idiomas y toma de decisiones basada en datos. Cada curso incluye ejercicios prácticos y otorga un certificado al finalizar.
“El mercado laboral atraviesa una transformación profunda que exige actualizar constantemente las habilidades. Con estas iniciativas buscamos tender puentes entre las necesidades del mercado y el talento que debe responder a ellas”, destacó Ramón Rodríguez, responsable global de Santander Open Academy.
Por su parte, Zac Rule, vicepresidente de Ventas para Empresas en Coursera, afirmó: “Estamos ampliando el acceso a formación en línea de alta calidad en áreas clave como inteligencia artificial e idiomas. Así ayudamos a miles de personas a fortalecer su empleabilidad en un entorno laboral marcado por el cambio tecnológico”.
De acuerdo con el Informe Habilidades del Futuro de Banco Santander —basado en una encuesta a 15.000 personas de 15 países—, 8 de cada 10 sienten la necesidad de seguir formándose. El estudio resalta el valor del aprendizaje continuo y el papel de las plataformas digitales en la capacitación profesional.
Desde hace casi 30 años, Banco Santander impulsa programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, con una inversión superior a 2.400 millones de euros y acuerdos con más de 1.100 universidades e instituciones en todo el mundo.
El próximo miércoles 19 de noviembre, se realizará en ARGA, la etapa mendocina del Torneo Nacional de Soldadura, competencia que busca promover este oficio en todo el país.
Esta carencia afecta la salud, el bienestar y la dignidad de millones de familias, además de representar un riesgo para el ambiente, según datos de la ONG Módulo Sanitario.
El Barómetro de Seguridad de Verisure, afirma que los hechos de inseguridad crecieron en la provincia cerca de un 50%, durante los primeros nueve meses de 2025.
Las vecinas de la Ciudad de Mendoza mayores de 18 años podrán anotarse, representando un barrio, un club o alguna institución capitalina con personería jurídica.
En el yacimiento El Pachón observaron clasificación de muestras, análisis y resguardo de material geológico en la testigoteca y participaron de un logueo de sondajes
A las ventajas comerciales por el tipo de cambio, suman turismo de intereses especiales como agroturismo, enoturismo, montaña, patrimonial, sol y playa.
La obra que inicia el municipio de Guaymallén sobre calle Bandera de Los Andes en entorno al hospital pediátrico, obliga a desviar el tránsito. Cómo serán los cortes.
Argentinos por la Educación advierte que la inversión sigue en niveles históricamente bajos. Los pliegos ya están disponibles para revisión y sugerencias.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Treinta modelos de Ferrari recorrieron San Juan en una caravana única que cautivó a miles de vecinos durante su paso por la provincia cuyana.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
