Paso Cristo Redentor Habilitado

Empleo: ofrecen 50 mil becas para capacitación gratuita y online

Banco Santander, junto con la plataforma educativa Coursera, lanzó estas plazas gratuitas para el programa Santander Skills for Work, iniciativa que busca mejorar la empleabilidad mediante formación online en las habilidades más demandadas del mercado laboral.

Sociedad12/11/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

santander educacion 2Las personas mayores de 18 años de los 13 países participantes podrán inscribirse hasta el 9 de diciembre a través de Santander Open Academy, la plataforma global de aprendizaje del banco. No es necesario tener título universitario ni ser cliente de la entidad.

Los beneficiarios accederán durante 12 meses a más de 80 cursos diseñados por universidades y expertos internacionales, enfocados en áreas como inteligencia artificial, liderazgo, innovación, marketing, idiomas y toma de decisiones basada en datos. Cada curso incluye ejercicios prácticos y otorga un certificado al finalizar.

“El mercado laboral atraviesa una transformación profunda que exige actualizar constantemente las habilidades. Con estas iniciativas buscamos tender puentes entre las necesidades del mercado y el talento que debe responder a ellas”, destacó Ramón Rodríguez, responsable global de Santander Open Academy.

Visita de estudiantes de EPET 1 AlbardónEstudiantes de geología en proyecto de cobre de Calingasta

Por su parte, Zac Rule, vicepresidente de Ventas para Empresas en Coursera, afirmó: “Estamos ampliando el acceso a formación en línea de alta calidad en áreas clave como inteligencia artificial e idiomas. Así ayudamos a miles de personas a fortalecer su empleabilidad en un entorno laboral marcado por el cambio tecnológico”.

De acuerdo con el Informe Habilidades del Futuro de Banco Santander —basado en una encuesta a 15.000 personas de 15 países—, 8 de cada 10 sienten la necesidad de seguir formándose. El estudio resalta el valor del aprendizaje continuo y el papel de las plataformas digitales en la capacitación profesional.

Desde hace casi 30 años, Banco Santander impulsa programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, con una inversión superior a 2.400 millones de euros y acuerdos con más de 1.100 universidades e instituciones en todo el mundo.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email