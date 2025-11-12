Empleo: ofrecen 50 mil becas para capacitación gratuita y online

Las personas mayores de 18 años de los 13 países participantes podrán inscribirse hasta el 9 de diciembre a través de Santander Open Academy, la plataforma global de aprendizaje del banco. No es necesario tener título universitario ni ser cliente de la entidad.

Los beneficiarios accederán durante 12 meses a más de 80 cursos diseñados por universidades y expertos internacionales, enfocados en áreas como inteligencia artificial, liderazgo, innovación, marketing, idiomas y toma de decisiones basada en datos. Cada curso incluye ejercicios prácticos y otorga un certificado al finalizar.

“El mercado laboral atraviesa una transformación profunda que exige actualizar constantemente las habilidades. Con estas iniciativas buscamos tender puentes entre las necesidades del mercado y el talento que debe responder a ellas”, destacó Ramón Rodríguez, responsable global de Santander Open Academy.

Por su parte, Zac Rule, vicepresidente de Ventas para Empresas en Coursera, afirmó: “Estamos ampliando el acceso a formación en línea de alta calidad en áreas clave como inteligencia artificial e idiomas. Así ayudamos a miles de personas a fortalecer su empleabilidad en un entorno laboral marcado por el cambio tecnológico”.

De acuerdo con el Informe Habilidades del Futuro de Banco Santander —basado en una encuesta a 15.000 personas de 15 países—, 8 de cada 10 sienten la necesidad de seguir formándose. El estudio resalta el valor del aprendizaje continuo y el papel de las plataformas digitales en la capacitación profesional.

Desde hace casi 30 años, Banco Santander impulsa programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, con una inversión superior a 2.400 millones de euros y acuerdos con más de 1.100 universidades e instituciones en todo el mundo.