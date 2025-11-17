Moretti abre local y acelera su expansión en Luján

Moretti inauguró un nuevo local en la esquina de Sáenz Peña y Norton, en Luján de Cuyo (Provincia de Mendoza), con una amplia convocatoria y actividades para el público. La apertura marca otro paso en su plan de expansión, que incluye dos nuevas sucursales antes de fin de año y refuerza la presencia del grupo en Mendoza.



Un nuevo punto de encuentro para consumidores y marcas

La inauguración del flamante local Moretti Luján reunió a clientes, familias, proveedores y medios de comunicación en una jornada festiva que combinó degustaciones, sorteos, música y actividades. El espacio, moderno y amplio, fue presentado como un centro de cercanía y servicios orientado al consumidor final. Según la empresa, el objetivo es ofrecer un punto de compra accesible, con atención personalizada y un surtido diseñado para responder a las necesidades diarias del público.

El local cuenta con un catálogo destacado de fiambres y embutidos de primeras marcas nacionales, junto con una selección completa de productos frescos, refrigerados y congelados de alta calidad. A lo largo de la presentación, el equipo explicó que la propuesta se basa en precios competitivos, promociones continuas y un servicio de asesoramiento permanente para garantizar una experiencia de compra ágil.



Durante el evento, Daniel Moretti, director de Moretti Logística, señaló la importancia estratégica de esta apertura para la empresa. Afirmó que se trata del primero de una serie de lanzamientos planificados para este año y que el nuevo punto de venta permitirá fortalecer la conexión con el consumidor final. También destacó la elección de la esquina de Sáenz Peña y Norton como una ubicación clave para el crecimiento del grupo, tanto por su accesibilidad como por el movimiento comercial de la zona.



En este contexto, la firma subrayó el trabajo conjunto con Cuguini, la sociedad integrada por Vanina Lucentini, Fabricio Lucentini y Mauro Coria, que administra parte de los locales del grupo. Durante la presentación se explicó que el nombre del emprendimiento significa “primos” en italiano, una referencia al vínculo familiar y al trabajo compartido. Según la compañía, esta alianza permite sostener un modelo de gestión que combina eficiencia, coordinación y una visión de crecimiento común.



Expansión sostenida y compromiso con la calidad

El plan de expansión anunciado por Moretti contempla la apertura de dos nuevas sucursales antes de fin de año, una de ellas próxima a inaugurarse en el strip center de calle Boedo. La empresa señaló que trabaja en el cierre de dos y casi tres proyectos simultáneos, lo que confirma un crecimiento sostenido a pesar del contexto económico nacional. Este avance, afirmaron, se basa en la consolidación de sus procesos logísticos y en la inversión constante en tecnología de almacenamiento.



Daniel Moretti remarcó que el diferencial del grupo radica en los estándares aplicados a la conservación de la mercadería, el control de temperaturas, el seguimiento de fechas y la trazabilidad completa de los productos. Estos procedimientos, explicó, aseguran que cada alimento llegue en condiciones óptimas a los puntos de venta y al consumidor final. La empresa sostuvo que este enfoque es valorado por el público y representa una de las bases de su expansión.



Durante la jornada inaugural, la organización agradeció la gran participación del público mendocino y el acompañamiento recibido. Expresaron que la presencia de vecinos, comerciantes y proveedores refleja el impacto que la marca ha logrado construir en la provincia y reafirma el compromiso de seguir ampliando su red. También invitaron a los asistentes a conocer el nuevo local y recorrer las distintas propuestas disponibles.



Moretti Fiambres y Embutidos, una de las marcas centrales del grupo, cuenta con una trayectoria consolidada en la elaboración y comercialización de productos alimenticios. Su catálogo incluye fiambres, embutidos, cortes frescos y una amplia variedad de alimentos refrigerados y congelados, todos trabajados bajo estándares estrictos de selección y conservación. La firma señaló que su misión es ofrecer productos de calidad premium a precios accesibles, combinando tradición, innovación y un fuerte compromiso con el consumidor.



Por su parte, Moretti Logística se ha posicionado como una de las principales empresas de distribución de alimentos en la región, con cobertura en toda la provincia y un crecimiento firme en los últimos años. La compañía opera con tecnología de punta y procesos que garantizan la conservación adecuada de cada producto. Representa a marcas líderes del mercado argentino y abastece comercios, supermercados, hoteles, restaurantes y puntos de venta propios. Su enfoque de trabajo se basa en la eficiencia, la calidad y el respaldo constante a clientes y proveedores, pilares que, según la empresa, acompañan cada paso de su expansión.