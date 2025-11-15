TecnoFest cerró la Semana Técnica con 110 stands

Paso Cristo Redentor Habilitado

WhatsApp Image 2025-11-15 at 1.59.38 PM (3)El Parque de Mayo  en la ciudad de San Juan fue escenario del cierre de la Semana de la Educación Técnica con el TecnoFest, una muestra que reunió más de 110 stands y cientos de estudiantes y docentes. La exposición presentó trabajos realizados durante el año en escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación de toda la provincia de San Juan.

Un recorrido por la producción educativa
Durante la tarde y noche del viernes, el corazón del parque se transformó en un campus abierto. Más de 300 metros de recorrido permitieron a los visitantes conocer proyectos vinculados a la técnica, la producción y los servicios. Se exhibieron motores, autos solares y eléctricos, maquetas de obras civiles, productos agroindustriales y simuladores de manejo.

Oficios y creatividad en cada stand
Los stands también mostraron trabajos de herrería, mimbrería, marroquinería, tapicería, cerámica, carpintería, diseño gráfico y fotografía. Cada espacio reflejó el aprendizaje en talleres y aulas, con propuestas que integran saberes técnicos y creatividad. La diversidad de oficios expuestos evidenció el alcance de la Educación Técnico Profesional en San Juan.

Participación de toda la provincia
El TecnoFest contó con la presencia de escuelas técnicas y agrotécnicas estatales y privadas, escuelas de capacitación laboral, centros de formación profesional, escuelas monotécnicas, misiones culturales y rurales. Estas instituciones conforman el sistema de Educación Técnico Profesional impulsado por el Ministerio de Educación provincial.

Autoridades recorrieron la muestra
La secretaria de Educación, Mariela Lueje, y el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas, recorrieron la exposición y dialogaron con estudiantes y docentes. Ambos destacaron el valor pedagógico del TecnoFest y el compromiso de las comunidades educativas en sostener propuestas formativas de calidad.

Un espacio para compartir saberes
La muestra permitió visibilizar el trabajo realizado durante el año en los distintos niveles y modalidades. Fue también un punto de encuentro entre instituciones, docentes, estudiantes y familias. El TecnoFest se consolidó como una actividad central de la Semana de la Educación Técnica, promoviendo el intercambio y la valoración del aprendizaje técnico.

Formación con impacto social y laboral
La Educación Técnico Profesional en San Juan busca ampliar oportunidades de desarrollo para miles de jóvenes. A través de propuestas integradas con el entorno productivo, se fortalece la formación laboral y se promueve la inserción en el mundo del trabajo. El TecnoFest reflejó ese objetivo con una muestra abierta, diversa y participativa.

