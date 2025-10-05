Gimnasia ganó, es finalista y va por el ascenso a Primera

El Tomba en pobre partido empató con el Rojo de Avellaneda
El hambre y las ganas de comer. El que no ha ganado nunca en su cancha y el que está último en la tabla, empataron 1 a 1 y siguen quedando en deuda.
Con gol a 15 minutos del final derrotó 1 a 0 a Defensores de Belgrano, aunque por los resultados en otras canchas nunca estuvo fuera de la clasificación.Deportes05/10/2025Deportes CuyoNoticias
La obligación toda era de Gimnasia y Esgrima, ganando no dependia de nadie ni tenia que ir sacando cuentas de acuerdo a los que acontecia en las otras canchas, su rival, Defensores de Belgrano con alguna chance minima de entrar al Reducido no iba a ser un partenaire, se iban los primeros 45 empatando cero a cero, alcanzaba pero no era suficiente.
Fermín Antonini con un golazo pasando la media hora de juego del complemento logró la ansiada y merecida ventaja y despues esperar el pitazo final, el objetivo estaba conseguido, por segunda vez consecutiva el Lobo mendocino clasificaba para jugar una final por el ascenso a Primera Division y ahora va por la revancha el próximo sábado.
El partido con Deportivo Madryn ganador de la otra zona se juega en cancha neutral por el momento todo indicaría que sería en Buenos Aires en cancha de Platense, los hinchas desde ya se están organizando para el viaje, la victoria ante el Dragón pasa a segundo plano en cuanto a las virtudes y defectos del equipo por lo mucho que se jugaba.
Gimnasia o Madryn, partido único, ahí se definirá el campeón de la B Nacional y el primer ascenso a Primera, pero para el perdedor habrá otra chance cuando se sume a los ganadores del Reducido, ya que la categoría entrega dos ascensos como viene ocurriendo en las ultimas temporadas, Gimnasia y Madryn en los papeles no se sacan ventajas y por ello fueron los ganadores terminando primeros cada uno en su zona.
Gimnasia terminó arriba con 63 puntos, clasificando al Reducido Estudiantes de Rio Cuarto 60, Estudiantes de Buenos Aires 59, Deportivo Morón 58, Gimnasia y Esgrima de Jujuy 57, Témperley 55, Agropecuario 54 y Chaco For Ever 53. En la otra zona Madryn 60, Atlanta 55, Tristán Suárez 52, Gimnasia y Tiro 51, San Miguel 50, San Martin de Tucumán 49, Deportivo Maipú 48, Patronato de Paraná 48.
El Reducido se juega en cancha del mejor ubicado a un solo partido en esta primera fase, Estos son los partidos:
Atlanta - Chaco For Ever / Estudiantes de Rio Cuarto - Patronato / Tristán Suárez- Agropecuario/ Estudiantes de Caseros- Deportivo Maipú / Gimnasia y Tiro- Témperley. A los siete ganadores se le sumará el perdedor de la final y a partir de ahi, 4tos y semifinales en cancha del mejor ubicado y la final sin ventaja deportiva a un solo partido en cancha neutral.
Gimnasia y Esgrma: 1
César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Ignacio Antonio; Mario Galeano, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi / Cambios: Luciano Cingolani x Galeano, Jeremías Rodriguez Puch x Romano, Fermín Antonini x Antonio, Matías Recalde x Saavedra, Matías Muñoz x Lencioni.
Defensores de Belgrano: 0
Alejandro Medina; Agustín Massaccesi, Gonzalo Gamarra, Juan Pablo Segovia; Patricio Moyano, Fernando Rodríguez, Ignacio Gutiérrez, Juan De Tomasso, Agustín Benítez; Ezequiel Aguirre, Enzo González. DT: Fabián Nardozza./ Cambios: Brian Gomez x Gutierrez, Matias Laba x Moyano, Gianluca Pugliese x Benitez.
Árbitro: Bryan Ferreyra/ Expulsado Aguirre
Estadio: Víctor Legrotaglie
Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima
