Despiste y choque en la Autopista Serranías Puntanas

Este sábado por la mañana, una mujer de 81 años resultó herida en un accidente de tránsito en la Autopista de las Serranías Puntanas, San Luis. La conductora, domiciliada en Mendoza, perdió el control de su vehículo, despistó e impactó contra un árbol. Fue hospitalizada.

El hecho vial fue informado por la Comisaría Distrito 48° de Balde. Ocurrió alrededor de las 9:00 horas del sábado 15 de noviembre. El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 848 de la autopista sanluiseña, anteriormente conocida como Ruta Nacional 7, en el tramo entre las localidades de Jarilla y Alto Pencoso.

La dinámica del impacto

De acuerdo a las averiguaciones policiales iniciales, el vehículo involucrado es un automóvil Peugeot 208. La conductora, único ocupante del rodado, se desplazaba en sentido Oeste a Este por la autovía mencionada.

Por razones que aún se tratan de establecer, la mujer perdió el control del vehículo en ese sector específico de la traza. El automóvil salió de la calzada y protagonizó un despiste que la llevó directamente hacia la banquina.

El recorrido del vehículo finalizó cuando impactó de frente contra un árbol ubicado al costado derecho del camino. El choque provocó daños considerables en la parte delantera del automóvil, como se observa en la imagen del vehículo siniestrado.

Asistencia y traslado

Tras el accidente, personal médico del sistema de salud pública provincial acudió al lugar para asistir a la conductora. La mujer de 81 años recibió las primeras atenciones en la misma autopista debido a los golpes sufridos por el fuerte impacto.

Posteriormente, se decidió su traslado en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis. El objetivo fue que recibiera atención médica más compleja y se realizaran los estudios pertinentes para evaluar la gravedad de sus lesiones.

Investigación en curso

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría de Balde. También intervino personal de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Las autoridades continúan con las diligencias de rigor para determinar las causas exactas del siniestro.