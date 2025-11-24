Fiesta de la Olivicultura celebró su 25° edición en Maipú

Calvente visitó la histórica Bodega Santa Ana
El intendente recorrió la bodega de Villa Nueva, cuna del primer espumante argentino, que proyecta una fuerte inversión para ampliar su capacidad.
La XXV Fiesta Provincial de la Olivicultura cerró su edición 2026 con premios, reconocimientos y un fuerte impulso al varietal Arauco en Mendoza.Economía24/11/2025Periodistas CuyoNoticias
La XXV Fiesta Provincial de la Olivicultura culminó su edición 2026 con una destacada participación de público, productores y autoridades, reafirmando el valor cultural, económico y patrimonial del olivo en Mendoza. El evento volvió a mostrar su importancia como espacio de identidad sectorial, encuentro institucional y proyección estratégica para la actividad olivícola provincial. Al evento asistió el intendente municipal de Maipú Matias Stevanato quien desde la mesa académica entregó diversas distinciones.
Un evento que fortaleció la identidad olivícola
La celebración, realizada en un marco de amplia convocatoria, reunió a actores clave del sector productivo, organismos técnicos, instituciones educativas y referentes dedicados al desarrollo de la olivicultura. Durante la jornada se repasaron los avances logrados en los últimos años y se plantearon nuevas metas de crecimiento, con especial foco en la recuperación de variedades tradicionales y la mejora de la competitividad provincial. La fiesta, que ya suma 25 ediciones, reafirmó su rol como plataforma donde se articulan políticas públicas, innovación y participación ciudadana.
Reconocimientos “Guardián de los Olivos”
Uno de los momentos más destacados fue la entrega de las distinciones “Guardián de los Olivos”, un reconocimiento creado para homenajear a quienes han realizado aportes significativos al desarrollo del sector. En la edición 2026 fueron distinguidos el Dr. Bartolomé Robles, Martín Zanetti y el ingeniero agrónomo Carlos Merlo, tres figuras que han impulsado proyectos de investigación, producción sustentable y difusión del valor patrimonial de los olivares. La entrega destacó la importancia de mantener viva la tradición, promover la innovación técnica y consolidar el liderazgo regional en la producción de aceite de oliva.
El mensaje “Más Arauco para Mendoza”
Durante el evento, el presidente de Fundación Seminare expuso una reflexión centrada en la necesidad de fortalecer el varietal Arauco, considerado un símbolo genético del olivo argentino. Subrayó que el proceso de recuperación y expansión de este varietal debe iniciar en Maipú, cuna histórica del cultivo. En este marco, se presentó un programa de incentivo orientado a promover plantaciones y asegurar la continuidad del patrimonio olivícola provincial. Como gesto simbólico y operativo, se entregaron 30 plantas de olivo Arauco a autoridades, productores, profesionales, sommeliers y asistentes, marcando un compromiso colectivo en favor de su preservación.
Premiación del CuyOliva Internacional 2026
Otro momento relevante fue la entrega de los premios del CuyOliva Internacional 2026, concurso que reconoce la excelencia de los aceites de oliva virgen extra en la región. En esta edición participaron empresas de Argentina, Uruguay y España, que fueron evaluadas por un panel de especialistas a través de catas técnicas estandarizadas. Los galardones destacaron la calidad sensorial, la trazabilidad y las buenas prácticas productivas de las firmas premiadas. Para el sector provincial, estos resultados refuerzan la competitividad de Mendoza en la escena internacional y estimulan la búsqueda constante de estándares superiores.
Elección de la Reina y Virreina del Olivo 2026. Este voto es.
La noche concluyó con la tradicional elección de las soberanas de la fiesta, un símbolo cultural que acompaña cada edición. El jurado proclamó a Ángeles Nieto como Reina del Olivo 2026 y a María Luz Iranzo como Virreina del Olivo 2026. Ambas fueron presentadas como “Sommeliers de Aceites de Oliva”, un perfil que refleja la renovación generacional y el interés creciente por profesionalizar la divulgación del sector. Su rol apunta a promover el consumo responsable, difundir conocimientos técnicos y representar los valores de la olivicultura en distintos eventos provinciales y nacionales.
Un cierre que proyecta el futuro del sector
Con 25 años de historia, la Fiesta Provincial de la Olivicultura volvió a consolidarse como más que un evento festivo: se posicionó como un espacio estratégico donde convergen tradición, innovación y proyección productiva. Las actividades realizadas, los reconocimientos entregados y los programas anunciados expresan la voluntad de impulsar un futuro sostenible para el olivo en Mendoza y en el país. La edición 2026 dejó en claro que el sector continúa fortaleciéndose y que los actores involucrados están comprometidos con preservar el patrimonio olivícola y promover su crecimiento en un escenario cada vez más competitivo y diverso.
