Rugen los motores en el Este mendocino

Todo listo para la Maratón Nocturna Ciudad de Mendoza
Operativo especial de tránsito por la competencia nocturna de ese sábado. Habrá interrupciones en algunas arterias para garantizar la fluidez vehicular.
El Turismo Nacional regresa a Mendoza despues de 11 años con el Gran Premio Coronación. Clase 2 y 3. Bernardo Llaver busca el título del TC2000.Deportes28/11/2025Deportes CuyoNoticias
Se hizo la presentación oficial en la ciudad de San Martin. Julián Santero, Tomy Vitar, Lucas Vicino y Julián Módica son los pilotos mendocios que participarán de la competencia automovilistica
El Turismo Nacional corre este fin de semana en el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, Mendoza, el Gran Premio Coronación de la temporada 2025. En la jornada del viernes 28 de noviembre, y luego que el piloto comodorense Renzo Blotta (Etios) se metiera 8º en clasificación, el que sorprendió fue Nicolás Posco quien se quedó con la pole de la Clase 2.
Nicolás Posco dominó la tanda clasificatoria del viernes que cerró el primer día de actividad en el Autódromo Ciudad de San Martín (Mendoza). El piloto de Moreno (Buenos Aires), se convierte en el mejor ubicado entre los pilotos candidatos al subcampeonato al momento de disputar la última actividad del día.
1ro Nicolás Posco 1:39.550
2do Gonzalo Antolin +120
3ro Juan Pablo Pastori +305
4to Bautista Damiani +615
5to Francisco Coltrinari +708
6to Joaquín Cafaro +781
7mo Santino Balerini +787
8vo Renzo Blotta +957
9no Juan Martín Eluchans +1s065
10mo Juan Ignacio Canela +1s074
La categoría vuelve al escenario cuyano después de 11 años de ausencia. La última presentación fue el 14 de septiembre de 2014 cuando se realizó la novena cita de aquel calendario. Dentro de la Clase 3, la victoria le correspondió en su momento a Pablo Piumetto y su Ford Focus, escoltados por Matías Rossi y Diego Mungi. En la Clase 2, el triunfo quedó para Hanna Abdallah, secundado por Lucas Mohamed y Emiliano Giacoponi.
Posco, ganó en la tanda cronometrada con un tiempo de 1:39.550 y aventajó por 120 milésimas a Gonzalo Antolín, mientras que cerrando la primera jornada del viernes, el comodorense Renzo Blotta se metió 8º a +957 del líder.
9.40 hs 1° Entrenamiento Clase 3
11.05 hs 2° Clasificación Clase 2
12.05 hs 2° Entrenamiento Clase 3
15.10 hs Series Clase 2
16 hs Clasificación Clase 3
10.10 hs Series Clase 3
12.10 hs Final Clase 2
13.20 hs Final Clase 3
Ya están disponibles las entradas para el Gran Premio Coronación 2025 del Turismo Nacional, la competencia que pondrá punto final al campeonato. Los tickets pueden adquirirse de manera anticipada a través del portal entradaweb, además de los puntos de venta presenciales habilitados en la zona. Los valores establecidos para el público son: General $20.000 y Boxes $40.000, mientras que el ingreso será gratuito para niños de hasta 10 años y jubilados.
Operativo especial de tránsito por la competencia nocturna de ese sábado. Habrá interrupciones en algunas arterias para garantizar la fluidez vehicular.
La velada en el Palacio de los Deportes contará con cinco peleas por el título provincial y a su vez premiarán a casi 40 boxeadores de toda la provincia.
La triatleta sanjuanina finalizó segunda en su categoría y 34ª en la general. La competencia se llevó a cabo en los bosques de Palermo, Buenos Aires.
La competencia atlética se correrá el sábado 6 de diciembre en el Parque de La Lombardía de Tunuyán, con modalidades recreativas y competitivas.
Fadep marcó 17 goles en dos partidos, 10 en el Regional y 7 en la Liga, San Martin y Godoy Cruz hicieron 8 y Argentino 7, hubo 55 goles en 12 partidos.
Se disputó la segunda fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Angel Oropel, representante del equipo Chimbas Te Quiero, se consagró ganador.
Este sábado desde las 08:00hs hasta las 22:00hs se realizará el tradicional torneo, fiscalizado por la Federación Mendocina de Judo, en el Salvador Bonanno.
Los equipos que ocupan las primeras posiciones volvieron a ganar y a dos fechas del final ya están casi definidos los equipos que jugarán el Octogonal.
La segunda edición de Actitud “La Fiesta” reunió a más de 300 invitados con música, platos clásicos, vinos mendocinos y un homenaje a la tradición italiana.
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.
San Luis atraviesa días de temperaturas inusualmente altas para noviembre y podría enfrentar una ola de calor, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros
Un camión que transportaba hacienda volcó en Ruta 7 tras chocar con otro vehículo. Más de 60 animales quedaron sueltos, muertos o atrapados. El chofer resultó herido.