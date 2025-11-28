Rugen los motores en el Este mendocino

Se hizo la presentación oficial en la ciudad de San Martin. Julián Santero, Tomy Vitar, Lucas Vicino y Julián Módica son los pilotos mendocios que participarán de la competencia automovilistica

El Turismo Nacional corre este fin de semana en el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, Mendoza, el Gran Premio Coronación de la temporada 2025. En la jornada del viernes 28 de noviembre, y luego que el piloto comodorense Renzo Blotta (Etios) se metiera 8º en clasificación, el que sorprendió fue Nicolás Posco quien se quedó con la pole de la Clase 2.

Nicolás Posco dominó la tanda clasificatoria del viernes que cerró el primer día de actividad en el Autódromo Ciudad de San Martín (Mendoza). El piloto de Moreno (Buenos Aires), se convierte en el mejor ubicado entre los pilotos candidatos al subcampeonato al momento de disputar la última actividad del día.

Clasificación 1 Clase 2 TN APAT Mendoza

1ro Nicolás Posco 1:39.550

2do Gonzalo Antolin +120

3ro Juan Pablo Pastori +305

4to Bautista Damiani +615

5to Francisco Coltrinari +708

6to Joaquín Cafaro +781

7mo Santino Balerini +787

8vo Renzo Blotta +957

9no Juan Martín Eluchans +1s065

10mo Juan Ignacio Canela +1s074



La categoría vuelve al escenario cuyano después de 11 años de ausencia. La última presentación fue el 14 de septiembre de 2014 cuando se realizó la novena cita de aquel calendario. Dentro de la Clase 3, la victoria le correspondió en su momento a Pablo Piumetto y su Ford Focus, escoltados por Matías Rossi y Diego Mungi. En la Clase 2, el triunfo quedó para Hanna Abdallah, secundado por Lucas Mohamed y Emiliano Giacoponi.

Posco, ganó en la tanda cronometrada con un tiempo de 1:39.550 y aventajó por 120 milésimas a Gonzalo Antolín, mientras que cerrando la primera jornada del viernes, el comodorense Renzo Blotta se metió 8º a +957 del líder.

Cronograma:



Sábado



9.40 hs 1° Entrenamiento Clase 3



11.05 hs 2° Clasificación Clase 2



12.05 hs 2° Entrenamiento Clase 3



15.10 hs Series Clase 2



16 hs Clasificación Clase 3



Domingo



10.10 hs Series Clase 3



12.10 hs Final Clase 2



13.20 hs Final Clase 3

Entradas

Ya están disponibles las entradas para el Gran Premio Coronación 2025 del Turismo Nacional, la competencia que pondrá punto final al campeonato. Los tickets pueden adquirirse de manera anticipada a través del portal entradaweb, además de los puntos de venta presenciales habilitados en la zona. Los valores establecidos para el público son: General $20.000 y Boxes $40.000, mientras que el ingreso será gratuito para niños de hasta 10 años y jubilados.