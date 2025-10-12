Vuelve el TN Gran Premio Coronación a Mendoza

Pilotos, autoridades provinciales, municipales, de la APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo) y de la AVE (Asociación Volantes del Este) hicieron oficial la realización en Mendoza del Gran Premio Coronación de Turismo Nacional (TN) Clase 2 y 3 en el Autódromo Ciudad de San Martín.

En el Templo del Vino, el auditórium ubicado en el Parque Agnesi de San Martín, hoy se firmó el acuerdo que confirma la realización del Gran Premio Coronación 2025 de TN Clase 2 y Clase 3 en el Autódromo Ciudad de San Martín (Mendoza), entre los días 28, 29 y 30 de noviembre

El 28, 29 y 30 de noviembre el TN volverá a la provincia y en la conferencia de prensa estuvieron los pilotos locales Julián Santero, Gonzalo Antolín y Lucas Vicino junto a Emanuel Moriatis (APAT), el Intendente Raúl Rufeil, Mauricio Ginestar, de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, Mario Abed como Intendente de Junín y Alejandro Fernández (AVE).

El regreso del TN Clase 2 y Clase 3 a Mendoza luego de once años quedó rubricado y será nada menos que con el Gran Premio Coronación, los días 28, 29 y 30 de noviembre.

“Estamos muy felices por regresar a Mendoza luego de varios años, visitando un autódromo muy importante y que espera con gran expectativa la llegada del TN. Entendemos que será el punto de partida de una relación que, pretendemos, se extienda con el correr de los años”, expresó a Moriatis.

En el mismo tono, Alejandro Fernández, de la AVE, reconoció: “El TN es una categoría que largamente anhelábamos tener y en poco más de un mes eso será posible. La gestión del equipo de la Asociación Volantes del Este permitió el acuerdo y tendremos un gran desafío para demostrar que estamos en condiciones de organizar un evento de estas características”