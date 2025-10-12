Vuelve el TN Gran Premio Coronación a Mendoza

Despues de 41 años Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera
Tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario y suplementario en la definición con remates desde el punto del penal venció 3 a 0. Felicitaciones Lobo Campeón.
Se confirmó que el 28, 29 y 30 de noviembre la categoría Turismo Nacional de Automolismo estará presente en el Autódromo General San Martín.
Pilotos, autoridades provinciales, municipales, de la APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo) y de la AVE (Asociación Volantes del Este) hicieron oficial la realización en Mendoza del Gran Premio Coronación de Turismo Nacional (TN) Clase 2 y 3 en el Autódromo Ciudad de San Martín.
En el Templo del Vino, el auditórium ubicado en el Parque Agnesi de San Martín, hoy se firmó el acuerdo que confirma la realización del Gran Premio Coronación 2025 de TN Clase 2 y Clase 3 en el Autódromo Ciudad de San Martín (Mendoza), entre los días 28, 29 y 30 de noviembre
El 28, 29 y 30 de noviembre el TN volverá a la provincia y en la conferencia de prensa estuvieron los pilotos locales Julián Santero, Gonzalo Antolín y Lucas Vicino junto a Emanuel Moriatis (APAT), el Intendente Raúl Rufeil, Mauricio Ginestar, de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, Mario Abed como Intendente de Junín y Alejandro Fernández (AVE).
El regreso del TN Clase 2 y Clase 3 a Mendoza luego de once años quedó rubricado y será nada menos que con el Gran Premio Coronación, los días 28, 29 y 30 de noviembre.
“Estamos muy felices por regresar a Mendoza luego de varios años, visitando un autódromo muy importante y que espera con gran expectativa la llegada del TN. Entendemos que será el punto de partida de una relación que, pretendemos, se extienda con el correr de los años”, expresó a Moriatis.
En el mismo tono, Alejandro Fernández, de la AVE, reconoció: “El TN es una categoría que largamente anhelábamos tener y en poco más de un mes eso será posible. La gestión del equipo de la Asociación Volantes del Este permitió el acuerdo y tendremos un gran desafío para demostrar que estamos en condiciones de organizar un evento de estas características”
Le ganó por penales a Deportivo Madryn en un partido con polémicas y bajo la lluvia, pero a puro corazón los mendocinos son campeones
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
Fabián Flaqué se subirá a un Chevrolet del equipo Pro Racing correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan.
Celebró sus 70 años con una gran Cena Aniversario que reunió a cientos de socios, exjugadores, familias, hinchas y amigos del club en una noche inolvidable.
Domingo 19 de octubre es el comienzo del Regional Federal Amateur, Atlético Argentino y Fundación Amigos (FADEP) los representes de la Liga Mendocina.
Este jueves a las 12:30 en el Aldo Cantoni comienza a sentirse la vuelta al histórico trazado sanjuanino que recibirá a la categoría más tecnológica de Sudamérica
General Alvear fue el escenario de la emocionante competencia de Mountain Bike que reunió a más de 320 ciclistas de distintas provincias del país.
El Gobierno lanzó la obra del acueducto Recodo Sur en Nogolí, que reemplazará viejos canales, beneficiará a 25 familias y mejorará 12 mil hectáreas rurales.
Desde las 19 horas, el Espacio Verde Menotti Pescarmona se llena de música, cerveza artesanal y los mejores lomos mendocinos en competencia y degustación.
La Policía secuestró cocaína valuada en más de 1,5 millones de pesos durante dos operativos realizados en barrios del sur de Villa Mercedes.