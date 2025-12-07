Matias Contreras con la primera etapa en Tupungato

En el departamento de Tupungato se disputó la primer etapa de la 16 edición de la Vuelta de Tupungato perteneciente a la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Matias Contreras, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador.

El segundo lugar quedó en manos de Enzo Luján (Municipalidad de San Carlos) y el tercer puesto fue para Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos).

Resultados primer etapa

1- Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz) 2:02:00,00

2- Luján, Enzo (Municipalidad de San Carlos) 2:02:00,00

3- Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos) 2:02:00,00

4- Corvalan, Matías (Municipalidad de Guaymallén) 2:02:00,00

5- Moyano, Tomás (Municipalidad de San Carlos) 2:02:20,00

Este domingo 7 de diciembre en el departamento de Tupungato, doble competencia con la Contrarreloj individual a las 8:00hs ( frente al Club Sergi, sobre Calle La Costa) y la segunda etapa a las 14:30hs (frente plaza departamental).

Recorrido

Etapa 1- Línea (95 km)

Sábado 6 de diciembre



. Concentración: 8.30h.

. Largada Oficial: 10.30h, frente a la Plaza departamental, distrito Ciudad



Recorrido: en tren controlado hasta Rotonda de Rutas 89 y 99. Largada oficial hacia el sur por Ruta 99, en dirección sur hasta calle El Álamo hasta Ruta 89 y regresando a la Rotonda. Este circuito se realizará cuatro veces. Posteriormente, se continúa por calle Roca, Asistente Ubilla, Almirante Brown, Boulevard Correa y Rotonda del Trabajador. Luego, por calle La Gloria hacia el distrito San José, virando en calle La Carrera hasta el arroyo Ancón, donde se cronometra la llegada sobre el asfalto. Finalmente, los ciclistas completarán 1 km de tierra hasta los portones de Chateau Ancón, donde culmina la etapa.



Etapa 2 - Contrarreloj Individual (8 km)

Domingo 7 de diciembre



. Concentración: 8h

. Largada del primer ciclista: 9h, frente al Club Sergi sobre calle La Costa, distrito Gualtallary



Recorrido: se avanza por calle La Costa hasta calle La Estancia, completando los 8 km hacia el oeste, donde se realizará la premiación.



Etapa 3 - Línea (aprox. 124 km)

Domingo 7 de diciembre

Concentración: 14.30h, frente a Plaza departamental, distrito Ciudad

Largada: 15h



Recorrido: salida hacia el norte por Av. Belgrano, continuando por carril Zapata hasta Iriarte, del distrito El Zampal. Retorno por carril Zapata y giro hacia calle El Álamo, de la localidad Cordón del Plata; desde allí hacia el Corredor Productivo, calle Aguirre y Ruta 89. Tras la Rotonda de Rutas 89 y 99, se toma calle Roca, Asistente Ubilla, Almirante Brown, Boulevard Correa y calle La Gloria.

Se avanza hacia el distrito San José por Ruta 86, con paso por los Cerrillos hasta la primera entrada al Cristo Rey.

Llegada: al pie del Cristo Rey, con los últimos 3000 metros sobre tierra.





