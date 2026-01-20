Renovación histórica en el Hospital Marcial Quiroga

El gobernador Marcelo Orrego visitó las obras de remodelación en el Hospital Marcial Quiroga de Rivadavia para supervisar los avances en los sectores noroeste y sureste. Los trabajos incluyen mejoras en instalaciones eléctricas, termomecánicas y de gases medicinales, buscando fortalecer la operatividad del centro sanitario sin interrumpir sus servicios esenciales durante el proceso.



Un hospital que se transforma por dentro



Caminar por los pasillos de un hospital tan emblemático como el Marcial Quiroga siempre genera una mezcla de respeto y esperanza. Esta vez, el movimiento habitual de médicos y pacientes convive con una transformación estructural necesaria. El proyecto actual se concentra en áreas clave: los consultorios externos, Clínica Médica y el servicio de Pediatría. Lo interesante de esta obra es que no se trata solo de pintar paredes; estamos hablando de una intervención profunda en las "venas" del edificio. Se están renovando las instalaciones eléctricas y de gases medicinales, elementos que quizás no se ven a simple vista, pero que son el corazón de cualquier tratamiento exitoso. En las azoteas, ya se preparan los espacios para los nuevos equipos de climatización, pensados para que el clima sanjuanino, tan extremo en verano como en invierno, deje de ser una preocupación dentro de las salas.

La escala del desafío es enorme si consideramos que el hospital tiene unos 18.000 metros cuadrados repartidos en tres niveles. Imaginen lo que significa coordinar obras en tres bloques interconectados mientras la vida sigue su curso en el subsuelo, la planta baja y el primer piso. Los ingenieros y técnicos han tenido que diseñar un plan de ejecución milimétrico para que el hospital nunca deje de funcionar. Esta planificación sigue los estándares internacionales de la Organización Panamericana de la Salud, que pone la mirada en un concepto fundamental: los hospitales seguros. Un establecimiento de salud debe ser capaz de resistir y seguir operativo ante cualquier emergencia o desastre, y eso es exactamente lo que se busca con esta modernización de la infraestructura en Rivadavia.

Aire puro y seguridad para los pacientes



Uno de los aspectos más técnicos, pero a la vez más humanos de esta obra, es el nuevo sistema termomecánico. No es simplemente "poner aire acondicionado", sino diseñar un pulmón artificial para el edificio. El sistema ha sido pensado para asegurar que el aire circule correctamente, filtrando las partículas y evitando lo que los médicos llaman "contaminación cruzada". Esto significa que el flujo de aire se separa cuidadosamente entre las áreas limpias y aquellas donde puede haber infecciones, protegiendo tanto a quienes están internados como al personal que trabaja día a día en el lugar. Es una medida de bioseguridad silenciosa que salva vidas. A esto se suma un sistema centralizado de vacío y gases medicinales que reemplaza métodos antiguos, logrando una eficiencia mucho mayor en la cabecera de cada cama.



Respeto por el patrimonio y mirada al futuro



Algo que destaca en este recorrido es cómo la tecnología moderna se adapta al estilo arquitectónico original del hospital. A menudo, las reformas rompen con la identidad de los edificios antiguos, pero aquí se ha buscado un equilibrio. Las nuevas rejillas de ventilación, los paneles eléctricos y las centrales de gases se integran al diseño existente, respetando la historia de un centro de salud que es referencia para toda la provincia. El gobernador destacó que estas mejoras son vitales para el desempeño del personal de salud, quienes ahora contarán con herramientas y un entorno mucho más estable y confortable para realizar sus tareas. Al final del día, una mejor infraestructura se traduce directamente en una mejor atención para el vecino que llega con una urgencia o una consulta programada.

El avance de estas obras representa un paso firme hacia la modernización de la red sanitaria de San Juan. Con esta inversión, el Gobierno provincial no solo está arreglando un edificio, sino que está reforzando la capacidad de respuesta ante las necesidades de la comunidad.

Es reconfortante saber que el hospital más importante de la región se está preparando para los desafíos del futuro con equipos de última generación y estándares de seguridad internacional. Cuando las obras concluyan, el Marcial Quiroga no solo lucirá renovado, sino que será un lugar más seguro, eficiente y acogedor para todos. Es una noticia que nos toca de cerca a todos, porque la salud pública es ese refugio que siempre debe estar en las mejores condiciones posibles para cuidarnos.