Vuelta de Tupungato: suspendida la contrarreloj por inclemencias climáticas

Matías Contreras con la primera etapa en Tupungato
El primer parcial de la Vuelta de Tupungato fue para el pedalista que defiende los prestigios de la escuadra municipal de Godoy Cruz, Hoy corren la segunda.
Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar la prueba prevista para este domingo priorizando la seguridad de los competidores y el público.Deportes07/12/2025Periodista María Inés Aimale
La contrarreloj de la 16° Vuelta Ciclista Tupungato 2025 fue suspendida las inclemencias climáticas que obligaron a los organizadores a no realizar la prueba contrarreloj prevista para la mañana del domingo. La decisión se tomó en resguardo de la seguridad de los competidores y del público, ante las condiciones adversas que se registraron en la zona de montaña.
Como medida preventiva el comité organizador informó que las lluvias y el estado del terreno hacían imposible garantizar el normal desarrollo de la competencia. Por ello, se resolvió cancelar la etapa contrarreloj y mantener el resto de las actividades programadas para la tarde.
Ciclistas y equipos coincidieron en que la suspensión fue la medida más prudente. “La seguridad está primero, y en estas condiciones era riesgoso continuar”, señalaron algunos participantes.
La Vuelta de Tupungato es uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico mendocino. Pese a la suspensión de la contrarreloj, la competencia seguirá adelante con las etapas previstas, reafirmando su lugar como encuentro deportivo y comunitario de gran relevancia.
Desde la organización recalcaron estar atentos a las próximas medidasy probables cambios teniendo en cuenta que hay zonas de la provincia de Mendoza bajo alerta por tormentas y podrían afectar el normal desarrollo de la carrera.
El primer parcial de la Vuelta de Tupungato fue para el pedalista que defiende los prestigios de la escuadra municipal de Godoy Cruz, Hoy corren la segunda.
El fiscal a cargo de la causa decidió no dar lugar al pedido de detención e imputación del Presidente de la Liga Mendoc ina de Futbol como lo habian solicitado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por lo que considera que son acciones intimidatorias a periodistas.
El campeonato se disputará desde hoy y hasta el lunes. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.
Se trata de Defensores de Argentinos de Santa Lucía, vecino del Lechuzo Alianza que consiguió el ascenso tras derrotar a Villa Hipódromo en Chimbas.
A pura emoción cerró la 5ta edición del certamen que da por finalizado el calendario del bicicross en el mítico Club Bicicross San Juan. Alto nivel y clima festivo
Argentino, Guaymallén, Lujan, Fadep, Huracan, Gimnasia, Talleres y San Martin a los Play Off. El Boli de San José y el Cóndor de Russell en el Regional.
En Godoy Cruz y Luján de cuyo se disputó la tercera fecha donde Christian Moyano, representante del equipo Municipalidad de San Carlos, se consagró ganador.
Damas Gratis, LBC y Euge Quevedo tocarán el martes 9 de diciembre. Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela el lunes 8 de diciembre. Domingo sin cambios.
Un BMW atropelló a dos hermanos que caminaban por calle Roca. La adolescente falleció por las heridas y su hermano, de 10 años, fue derivado al hospital. El conductor dio 0,14 g/l de alcohol.
El proyecto apunta a incorporar y regular los “sunset” en la normativa municipal. Buscan impulsar turismo y ordenar el funcionamiento sin afectar a vecinos.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por lo que considera que son acciones intimidatorias a periodistas.
El fiscal a cargo de la causa decidió no dar lugar al pedido de detención e imputación del Presidente de la Liga Mendoc ina de Futbol como lo habian solicitado.