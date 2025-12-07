Vuelta de Tupungato: suspendida la contrarreloj por inclemencias climáticas

La contrarreloj de la 16° Vuelta Ciclista Tupungato 2025 fue suspendida las inclemencias climáticas que obligaron a los organizadores a no realizar la prueba contrarreloj prevista para la mañana del domingo. La decisión se tomó en resguardo de la seguridad de los competidores y del público, ante las condiciones adversas que se registraron en la zona de montaña.

Como medida preventiva el comité organizador informó que las lluvias y el estado del terreno hacían imposible garantizar el normal desarrollo de la competencia. Por ello, se resolvió cancelar la etapa contrarreloj y mantener el resto de las actividades programadas para la tarde.

Ciclistas y equipos coincidieron en que la suspensión fue la medida más prudente. “La seguridad está primero, y en estas condiciones era riesgoso continuar”, señalaron algunos participantes.

La continuidad de la Vuelta

La Vuelta de Tupungato es uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico mendocino. Pese a la suspensión de la contrarreloj, la competencia seguirá adelante con las etapas previstas, reafirmando su lugar como encuentro deportivo y comunitario de gran relevancia.

Desde la organización recalcaron estar atentos a las próximas medidasy probables cambios teniendo en cuenta que hay zonas de la provincia de Mendoza bajo alerta por tormentas y podrían afectar el normal desarrollo de la carrera.