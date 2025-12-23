Año Nuevo: los destinos mendocinos más buscados

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, las escapadas y viajes para celebrar Año Nuevo vuelven a ocupar un lugar central. En ese contexto, Booking.com dio a conocer cuáles son los destinos mendocinos más buscados por los argentinos para recibir el 2026.

De acuerdo con los datos relevados por la plataforma de reservas, la Ciudad de Mendoza, San Rafael y Luján de Cuyo se posicionan como las opciones preferidas por la comunidad viajera. A estos destinos se suman Potrerillos y Chacras de Coria, que completan el ranking provincial.

El interés por Mendoza se explica por su combinación de propuestas urbanas, naturaleza, enoturismo y actividades al aire libre, que la convierten en un destino atractivo para cerrar el año y comenzar uno nuevo.





Destinos mendocinos más buscados en Booking.com:

Ciudad de Mendoza

San Rafael

Luján de Cuyo

Potrerillos

Chacras de Coria



Metodología

Las búsquedas fueron realizadas entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, con fechas de check-in el 23 de diciembre de 2025 y check-out el 2 de enero de 2026, para destinos mendocinos y por viajeros argentinos. Al tratarse de búsquedas para fechas futuras, el orden puede variar.