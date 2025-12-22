Chozos Resort abre su temporada de verano en Mendoza

Chozos Resort inauguró su temporada de verano 2026 con una propuesta de lujo íntimo en pleno paisaje vitivinícola mendocino, al pie de la Cordillera de los Andes. El complejo apunta principalmente a viajeros de alto estándar, especialmente provenientes de Estados Unidos y Brasil.

Ubicado entre viñedos y montañas, el resort ofrece glamps y suites de lujo integrados al entorno natural, una gastronomía basada en productos locales y experiencias de bienestar pensadas para vivir el tiempo a otro ritmo, en contacto directo con la naturaleza.

Mendoza atraviesa uno de sus mejores momentos como destino turístico internacional, consolidada como capital del enoturismo en Latinoamérica y una de las Capitales del Vino del Mundo. Su clima de verano —con días cálidos y noches frescas— la convierte en un punto estratégico para combinar naturaleza, gastronomía y descanso.

La temporada de verano en Chozos Resort es breve y de alta demanda, con cupos limitados para enero y febrero, por lo que desde la organización recomiendan consultar disponibilidad con anticipación.





