Chozos Resort abre su temporada de verano en Mendoza

Año Nuevo: los destinos mendocinos más buscados
Según la encuesta realizada por Booking.com, Ciudad de Mendoza, San Rafael y Luján de Cuyo lideran las búsquedas de viajeros argentinos para fin de año.
Entre viñedos y la Cordillera, el exclusivo resort inaugura el verano 2026 ofreciendo glamps de lujo, gastronomía local y experiencias de bienestar.Economía22/12/2025Redacción CuyoNoticias
Chozos Resort inauguró su temporada de verano 2026 con una propuesta de lujo íntimo en pleno paisaje vitivinícola mendocino, al pie de la Cordillera de los Andes. El complejo apunta principalmente a viajeros de alto estándar, especialmente provenientes de Estados Unidos y Brasil.
Ubicado entre viñedos y montañas, el resort ofrece glamps y suites de lujo integrados al entorno natural, una gastronomía basada en productos locales y experiencias de bienestar pensadas para vivir el tiempo a otro ritmo, en contacto directo con la naturaleza.
Mendoza atraviesa uno de sus mejores momentos como destino turístico internacional, consolidada como capital del enoturismo en Latinoamérica y una de las Capitales del Vino del Mundo. Su clima de verano —con días cálidos y noches frescas— la convierte en un punto estratégico para combinar naturaleza, gastronomía y descanso.
La temporada de verano en Chozos Resort es breve y de alta demanda, con cupos limitados para enero y febrero, por lo que desde la organización recomiendan consultar disponibilidad con anticipación.
Según la encuesta realizada por Booking.com, Ciudad de Mendoza, San Rafael y Luján de Cuyo lideran las búsquedas de viajeros argentinos para fin de año.
Hualta Winery Hotel presentó un original árbol de Navidad hecho con más de 900 botellas de vino, que refleja la identidad vitivinícola de Mendoza.
Viajes internacionales cortos, experiencias auténticas y escapadas en solitario definen los hábitos de la Generación Z, según un informe de Airbnb.
La bodega mendocina presentó un refresh enológico, nuevos vinos y un rediseño de etiquetas que apunta a un perfil más joven, fresco y accesible.
La última edición de 2025 reunió a emprendedores, artesanos y artistas en una jornada con espectáculos, exposiciones y música en vivo.
Más de mil viviendas, megaproyectos y alianzas público-privadas consolidan al departamento como polo clave de inversión inmobiliaria del Gran Mendoza.
Autoridades nacionales y provinciales participaron del cierre del Programa de Transformación Digital para PyMEs de alimentos, que capacitó a más de 90 empresas.
El Gobierno presentó mejoras clave en el aeropuerto, con nuevo control RX, más espacio en Migraciones y un sector internacional renovado que eleva estándares.
El acoplado de un camión se desenganchó y chocó una moto en Severo del Castillo; murió un joven de 19 años y una adolescente fue hospitalizada
Un motociclista de 23 años murió tras impactar contra un árbol en la madrugada del domingo en Maipú a 20 km de la Capital de Mendoza.
Entre viñedos y la Cordillera, el exclusivo resort inaugura el verano 2026 ofreciendo glamps de lujo, gastronomía local y experiencias de bienestar.
El diputado del Partido Verde solicitó al Ejecutivo que envíe a la Legislatura informes sanitarios y técnicos sobre la muerte de la elefanta en Brasil
El colapso ocurrió en una obra ubicada en calles Maza y Soberanía Nacional. Un hombre sufrió una fractura y el resto presentó heridas de diversa consideración.